Δήμος Μεσσήνης: Εκποίηση ακινήτων στην Αθήνα

Την απόφαση εκποίησης δύο ακινήτων του Δήμου Μεσσήνης στην Αθήνα, κοντά στην πλατεία Βάθη, επικύρωσε και με το νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το Δημοτικό Συμβούλιο προχθές Τετάρτη.

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Δημήτρης Αθανασακόπουλος εξήγησε ότι η απόφαση που είχε ληφθεί στην προηγούμενη συνεδρίαση του Συμβουλίου, έπρεπε να προσαρμοστεί στο νέο Κώδικα, γι’ αυτό προτάθηκε και άλλαξε η σύνθεση της επιτροπής αξιολόγησης.

Ο αντιδήμαρχος υπενθύμισε ότι πρόκειται για δύο ακίνητα που παραχώρησε στον Δήμο ο Σύλλογος “Το Νησί”, 52,30 και 36,50 τ.μ., αντίστοιχα, στον 5ο όροφο πολυκατοικίας, στο κέντρο της Αθήνας, αλλά σε υποβαθμισμένη περιοχή, κοντά στην πλατεία Βάθη.

Ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Μαλιώτης υποστήριξε ξανά την άποψη να τα επισκευάσει ο Δήμος και να τα παραχωρήσει σε φοιτητές οικονομικά αδύνατων οικογενειών του Δήμου, για τη στέγασή τους κατά τις σπουδές τους.

Η σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Σοφία Γιάνναρη είπε ότι δεν πουλάμε ως Δήμος, παρά μόνο σε ιδιαίτερες περιπτώσεις” και ζήτησε να δει κάποια φωτογραφία από τα ακίνητα, για να έχει ξεκάθαρη άποψη.

Ο κ. Αθανασόπουλος παρατήρησε ότι είναι υποβαθμισμένη περιοχή με ναρκομανείς και μίλησε για “καμένη, ακατοίκητη πολυκατοικία με σύριγγες”. Δήλωσε πως “αν θα επισκεφθείτε, θα αλλάξετε άποψη”. Είπε ότι φωτογραφίες των ακινήτων υπάρχουν στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, όπου μπορούν να τις δουν κι ενημέρωσε πως έχει εκδηλωθεί “ενδιαφέρον από κάποιον να αγοράσει την πολυκατοικία”.

Ο δήμαρχος παρατήρησε ότι “τα ακίνητα βρίσκονται σε απελπιστική κατάσταση. Με τα χρήματα από την πώλησή τους θα αγοράσουμε οικόπεδο στη Μεσσήνη για πάρκινγκ”.