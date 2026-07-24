Ζητούν άμεσο καθαρισμό παραλίας Λαγκούβαρδου

Τον άμεσο καθαρισμό της παραλίας του Λαγκούβαρδου ζητεί το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Γαργαλιάνων από τον Δήμο με σχετική του ομόφωνη απόφαση, στην οποία αναφέρεται: «Εισηγούμαστε προς τον Δήμο την άμεση πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων εργασιών καθαρισμού της παραλίας Λαγκουβάρδου, λόγω της παρατεταμένης καθυστέρησης και των έντονων παραπόνων που έχουν διατυπωθεί από κατοίκους και επισκέπτες, και ζητούμε να προβούν, χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, στον πλήρη καθαρισμό της παραλίας, με την απομάκρυνση απορριμμάτων, φερτών υλικών και κάθε άλλου στοιχείου που υποβαθμίζει το φυσικό περιβάλλον, την αισθητική και την ασφαλή χρήση της από λουόμενους και επισκέπτες».

Παράλληλα ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Γαργαλιάνων Αριστομένης Καραχάλιος στην εισήγηση του μεταξύ άλλων τόνισε: «Η παραλία παρουσιάζει εικόνα εγκατάλειψης, καθώς υπάρχουν συσσωρευμένα απορρίμματα, φερτά υλικά και λοιπά αντικείμενα που υποβαθμίζουν το φυσικό περιβάλλον, επηρεάζουν αρνητικά την αισθητική του χώρου και δημιουργούν δυσμενείς συνθήκες για τους λουόμενους και τους επισκέπτες.

Ως Κοινότητα έχουμε γίνει αποδέκτες πολλών παραπόνων από κατοίκους και επισκέπτες, οι οποίοι εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκειά τους για την καθυστέρηση του καθαρισμού και ζητούν την άμεση αποκατάσταση της καθαριότητας και της εύρυθμης λειτουργίας της παραλίας».

Κ.Μπ.