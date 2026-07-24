Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης: Αντιπαράθεση για την ημέρα συνεδρίασης

Η έντονη κριτική της συμβούλου της μειοψηφίας Σοφίας Γιάνναρη προς τη δημοτική αρχή Μεσσήνης, για το γεγονός ότι όρισε Δημοτικό Συμβούλιο τη μέρα που πραγματοποιείται παράσταση του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας στην Αρχαία Μεσσήνη, με τον Δήμο συνδιοργανωτή, προκάλεσε την επίθεση του δημάρχου Γιώργου Αθανασόπουλου και αντιπαράθεση, στο Συμβούλιο προχθές Τετάρτη.

Στην αρχική παρατήρηση της κ. Γιάνναρη, ο πρόεδρος του Δ.Σ. Αναστάσιος Πουλόπουλος απάντησε ότι “όταν έχουμε Συμβούλιο με σοβαρά θέματα του Δήμου, αυτό δεν υποβαθμίζει και δεν υποτιμά την εκδήλωση και τον χώρο στην Αρχαία Μεσσήνη”. Και υποστήριξε για την αλλαγή ημέρας συνεδρίασης πως “την Τρίτη και την Πέμπτη έχουμε ανοιχτά μαγαζιά” και πρόσθεσε ότι “λόγω αλλαγής του Κώδικα, έχουμε καιρό να κάνουμε Συμβούλιο”.

Ο δήμαρχος Γ. Αθανασόπουλος, αφού ανέφερε ότι “ο Δήμος έχει κάνει και θα κάνει συνέχεια εκδηλώσεις στην Αρχαία Μεσσήνη”, εξαπέλυσε επίθεση στη σύμβουλο, λέγοντας, μεταξύ άλλων:

“Η υποκρισία σας έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Δεν έχετε παραβρεθεί, δεν έχετε εμφανιστεί σε εκδηλώσεις στην Αρχαία Μεσσήνη. Εκτίθεστε, αντί να πείτε μπράβο που συμμετέχει ο Δήμος, που βάζει μια παράσταση του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού στην Αρχαία Μεσσήνη. Αυτό είναι δήθεν τακτική. Υποκρίνεστε, δεν πείθετε κανέναν”.

Απαντώντας η κ. Γιάνναρη δήλωσε: “Δεν θα ανεχθώ χαρακτηρισμούς, δεν θα πέσω στο επίπεδο αυτό. Σέβομαι εκδηλώσεις που συνδιοργανωτής είναι ή και κάνει ο Δήμος. Το Συμβούλιο θα μπορούσε να μπει χθες, αύριο, μεθαύριο. Δεν θα απαντήσω στο ψευτοδίλημμα. Ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος πολιτισμού, η θέση μας ήταν εκεί, στην εκδήλωση στην Αρχαία Μεσσήνη”.

Η κ. Γιάνναρη αποχώρησε από τη συνεδρίαση για να πάει, όπως είπε, όπως είχε προγραμματίσει με καλεσμένους της στην παράσταση του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού στην Αρχαία Μεσσήνη.

Για τον ίδιο λόγο αποχώρησαν από το Δημοτικό Συμβούλιο της Τετάρτης, ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού Λεωνίδας Χριστοφιλόπουλος και ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Κώστας Γεωργακόπουλος.

* Να υπενθυμίσουμε ότι την Τρίτη οι σύμβουλοι της μείζονος μειοψηφίας είχαν εκφράσει με ανακοίνωσή τους, τον προβληματισμό και τη διαμαρτυρία τους προς τον δήμαρχο και τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης, “που αποφάσισαν να καλέσουν σε συνεδρίαση το Σώμα, με 15 θέματα στην ημερήσια διάταξη, το απόγευμα της ίδιας ημέρας (σήμερα Τετάρτη), που στο Εκκλησιαστήριο της Αρχαίας Μεσσήνης, τον εμβληματικό χώρο του Δήμου μας και όλης της Ελλάδας, θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή παράσταση του 32ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, στην οποία συνδιοργανωτής είναι ο Δήμος Μεσσήνης”.