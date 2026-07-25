Πέντε νέα οχήματα για την καθαριότητα του Δήμου Καλαμάτας

Πέντε νέα οχήματα για την Υπηρεσία Καθαριότητας κι ένα μηχάνημα έργου που περιλαμβάνονται στη σύμβαση προμήθειας οχημάτων και μηχανημάτων έργου μέσω leasing, παρελήφθησαν χθες από τις υπηρεσίες του Δήμου Καλαμάτας.

Πρόκειται για ένα απορριμματοφόρο όχημα δορυφορικού τύπου πρέσας χωρητικότητας 6κμ, ένα απορριμματοφόρο όχημα τύπου μύλου χωρητικότητας 12κμ, ένα απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας χωρητικότητας 16κμ, ένα αναρροφητικό σάρωθρο χωρητικότητας 4κμ, ένα αναρροφητικό σάρωθρο χωρητικότητας 6κμ και έναν φορτωτή – εκσκαφέα ισότροχο 110hp. Υπενθυμίζεται ότι μέσω της ίδιας διαδικασίας είχε προηγηθεί η προμήθεια 4 ημιφορτηγών ημικάμπινων (4x4) 3tn και 3 ημιφορτηγών διπλοκάμπινων (4x4) 3tn.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον Δήμο, ο νέος μηχανολογικός εξοπλισμός προστίθενται στον στόλο οχημάτων του Δήμου, με σκοπό τη βελτίωση της λειτουργίας του έργου των υπηρεσιών του.

Σε δηλώσεις του ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, μεταξύ άλλων, σημείωσε ότι η “αναβάθμιση της καθημερινότητας των δημοτών μας αποτελεί σταθερή προτεραιότητα για τον Δήμο Καλαμάτας. Στο πλαίσιο αυτό, τα τελευταία χρόνια μεριμνούμε συστηματικά για την ανανέωση του δημοτικού μας στόλου, ο οποίος σήμερα αριθμεί περίπου 130 οχήματα. Συνεχίζοντας αυτή την προσπάθεια, ολοκληρώσαμε με επιτυχία τη διαδικασία leasing, μέσω της οποίας είχαμε προμηθευτεί πρόσφατα και τα 7 αγροτικά οχήματα.

Σήμερα, παραλαμβάνουμε: 3 σύγχρονα απορριμματοφόρα (6, 12 και 16 κ.μ.) 2 μεγάλα σάρωθρα (4 και 6 κ.μ., με το ένα να προορίζεται για τις Δημοτικές Ενότητες/χωριά μας), 1 μηχάνημα έργου (JCB).

Ο νέος αυτός εξοπλισμός ενισχύει στην πράξη τις δυνατότητες του Δήμου μας για ακόμα πιο ποιοτικές και αποτελεσματικές υπηρεσίες προς τους πολίτες.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους αρμόδιους αντιδημάρχους, τη διεύθυνση, τους προϊσταμένους και όλα τα στελέχη των υπηρεσιών μας που εργάστηκαν αποτελεσματικά για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Η προσπάθειά μας για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην Καλαμάτα είναι καθημερινή και συνεχής”.