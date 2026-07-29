ΔΕΥΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ: Ρύθμιση οφειλών σε 60 δόσεις για αποφυγή προστίμων

Σκληραίνουν τα πράγματα σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, γι’ αυτούς που χρωστούν λογαριασμούς νερού και πρέπει να σπεύσουν στη ΔΕΥΑ Καλαμάτας για να ρυθμίσουν την οφειλή τους, πριν τους επιβληθεί πρόστιμο 50% και η οφειλή τους πέσει στην ΑΑΔΕ, στην Εφορία.

Το σοβαρό αυτό ζήτημα συζητήθηκε χθες στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ και αποφασίστηκε η επιχείρηση να στείλει ενημερωτική επιστολή προς τους καταναλωτές να σπεύσουν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους μέχρι 60 δόσεις, έως τις 20 Σεπτεμβρίου. Και αυτό γιατί για κάθε οφειλή που παραμένει απλήρωτη (και εκτός ρύθμισης) για διάστημα άνω των 6 μηνών από τη λήξη της, επιβάλλεται υποχρεωτικά πρόστιμο ίσο με το 50% του συνολικού χρέους και όλες οι ληξιπρόθεσμες οφειλές, μαζί με το πρόστιμο του 50%, αποστέλλονται υποχρεωτικά στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για αναγκαστική είσπραξη.

Στην σκληρότητα των διατάξεων συμφώνησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ, από τον πρόεδρο Ανδρέα Καραγιάννη, τους συμβούλους της πλειοψηφίας και της μειοψηφίας, καθώς και τον γενικό διευθυντή Μιχάλη Βασιλειάδη, που από το νόμο έχει καθήκον “την έγκαιρη βεβαίωση και τη διασφάλιση της είσπραξης των εσόδων της Δ.Ε.Υ.Α.” και είναι αυτός που επιβάλλει το πρόστιμο 50%.

Οπως επισημάνθηκε, οι συνολικές οφειλές προς τη ΔΕΥΑΚ είναι 7,5 εκ. ευρώ, ενώ αναφέρθηκε ότι πάνω από το 20% των πελατών έχουν πρόβλημα, πως υπάρχουν απαιτήσεις 3.000 ευρώ με κομμένες παροχές από το 2010 που θα παραγραφούν και ξεκαθαρίστηκε η διαφορά των κακοπληρωτών με αυτούς που πασχίζουν να πληρώσουν κι έχουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα.

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Ειδικότερα, στην επιστολή θα αναφέρεται:

“Σημαντική ανακοίνωση: Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών σύμφωνα με τις αυστηρές διατάξεις του ν. 5314 (άρθρα 271 και 272) και επιβολή προστίμου 50%.

Αγαπητοί Συμπολίτες μας,

Με τον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ν. 5314/2026, ΦΕΚ Α ́ 103/29.06.2026) θεσπίζεται αυστηρό πλαίσιο (άρθρο 271) για τις απλήρωτες οφειλές των δημοτών με στόχο τη διασφάλιση της είσπραξης των εσόδων των Δ.Ε.Υ.Α.

Η εφαρμογή του νόμου είναι υποχρεωτική για τη Δ.Ε.Υ.Α. Καλαμάτας.

* Τι προβλέπει ο νόμος για τις απλήρωτες οφειλές:

Επιβολή προστίμου 50%: Για κάθε οφειλή που παραμένει απλήρωτη (και εκτός ρύθμισης) για διάστημα άνω των 6 μηνών από τη λήξη της, επιβάλλεται υποχρεωτικά πρόστιμο ίσο με το 50% του συνολικού χρέους.

Μεταφορά στην Α.Α.Δ.Ε. (Εφορία): Όλες οι ληξιπρόθεσμες οφειλές, μαζί με το πρόστιμο του 50%, αποστέλλονται υποχρεωτικά στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για αναγκαστική είσπραξη.

* Πώς μπορείτε να προστατευθείτε – Προχωρήστε σε ρύθμιση!

Για να αποφύγετε τις παραπάνω αυστηρές κυρώσεις, τη δέσμευση του ΑΦΜ σας και τη μεταφορά των χρεών σας στην Εφορία, σας καλούμε να τακτοποιήσετε άμεσα τις εκκρεμότητές σας.

Εάν έχετε ληξιπρόθεσμες οφειλές: Προσέλθετε άμεσα στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Καλαμάτας ή επικοινωνήστε μαζί μας για να ενταχθείτε σε πρόγραμμα ρύθμισης και διευκόλυνσης πληρωμών (σύμφωνα με το άρθρο 272 του ν. 5314/2026).

Εάν έχετε ήδη ενεργή ρύθμιση: Παρακαλούμε να είστε απόλυτα συνεπείς στην τήρησή της, καθώς η απώλεια της ρύθμισης ενεργοποιεί αυτόματα τις παραπάνω κυρώσεις και τη μεταφορά του χρέους στην ΑΑΔΕ.

Η Δ.Ε.Υ.Α Καλαμάτας βρίσκεται στο πλευρό των δημοτών και επιθυμεί να αποτρέψει την οικονομική επιβάρυνσή τους. Η έγκαιρη υπαγωγή σε ρύθμιση αποτελεί τον αποκλειστικό τρόπο αποφυγής του προστίμου του 50% που επέβαλε νομοθετικά η Πολιτεία με τον Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Για πληροφορίες και υποβολή αίτησης ρύθμισης μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Εκμετάλλευσης Εγκαταστάσεων της Δ.Ε.Υ.Α. Καλαμάτας, καθημερινά κατά τις εργάσιμες

ημέρες και ώρες, ή στα τηλέφωνα: 27210 63167, 27210 63161 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση

www.deyakalamatas.gr.

ΠΕΝΤΕ ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Οσον αφορά τον καθορισμό της διαδικασίας και τους διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής (διακανονισμών) ληξιπρόθεσμων οφειλών οφειλετών της Δ.Ε.Υ.Α.Κ, έχουν καθοριστεί 5 κλίμακες ρύθμισης, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 272 του ν. 5314/2026.

Στην εισήγηση του θέματος που συζητήθηκε στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ επισημαίνεται:

“Στη ρύθμιση υπάγεται το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών φυσικών και νομικών προσώπων προς τη Δ.Ε.Υ.Α., από οποιαδήποτε αιτία (ύδρευση, αποχέτευση, τέλη, πρόστιμα και λοιπές χρεώσεις), ανεξαρτήτως εμπορικής ιδιότητας ή διακοπής/μεταβολής της δραστηριότητας του οφειλέτη, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 272. Η υπαγωγή γίνεται κατόπιν αίτησης του οφειλέτη και απόφασης του γενικού διευθυντή.

Ο ανώτατος αριθμός δόσεων κάθε διακανονισμού καθορίζεται με βάση το ύψος της συνολικής (ρυθμιζόμενης) οφειλής, όπως αυτή διαμορφώνεται μετά την ενσωμάτωση των τόκων σύμφωνα με τις ακόλουθες 5 κλίμακες:

- 1η κλίμακα: από 150 έως 1.000 ευρώ, έως 12 δόσεις, 35 ευρώ ελάχιστη δόση.

- 2η κλίμακα: από 1.000,01 έως 2.000 ευρώ, έως 24 δόσεις, 50 ευρώ ελάχιστη δόση.

- 3η κλίμακα: από 2.000,01 έως 3.000 ευρώ, έως 36 δόσεις, 80 ευρώ ελάχιστη δόση.

- 4η κλίμακα: από 3.000,01 έως 4.000 ευρώ, έως 48 δόσεις, 100 ευρώ ελάχιστη δόση.

- 5η κλίμακα: από 4.000,01 ευρώ και άνω, έως 60 δόσεις, 150 ευρώ ελάχιστη δόση.

Ο αναγραφόμενος αριθμός δόσεων ανά κλίμακα αποτελεί το ανώτατο όριο. Ο οφειλέτης δύναται να επιλέξει μικρότερο αριθμό δόσεων. Σε κάθε περίπτωση, ο συνολικός αριθμός δόσεων δεν υπερβαίνει τις 60 και η διάρκεια αποπληρωμής τα 5 έτη, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 272.

Το ποσό της κάθε δόσης προσδιορίζεται ως εξής: Στο κεφάλαιο της οφειλής ενσωματώνονται (κεφαλαιοποιούνται) εξ αρχής οι αναλογούντες τόκοι, όπως υπολογίζονται με το επιτόκιο του ν. 4152/2013 (άρθρο 272 παρ. 1). Προκύπτει έτσι το συνολικό ρυθμιζόμενο ποσό.

Η επιβολή τόκων κατά την παραπομπή του άρθρου 272 παρ. 1 του ν. 5314/2026 στον ν. 4152/2013 διαρθρώνεται ως εξής: ένα επιτόκιο βάσης της Τράπεζας της Ελλάδος, είναι προσαυξημένο κατά 0,25 μονάδες για έως 12 δόσεις και κατά 1,75 μονάδες συνολικά για περισσότερες από 12 δόσεις, με πρόσθετη προσαύξηση 1,50 μονάδας σε περίπτωση δεύτερης υπαγωγής, πάντοτε υπό την οροφή των επιτοκίων εκπρόθεσμης καταβολής του Κ.Φ.Δ. και του Κ.Ε.Δ.Ε.

Βάσει των δημοσιευμένων καταστάσεων της Τράπεζας Ελλάδος, το επιτόκιο για έως 12 δόσεις καθορίζεται σήμερα σε 4,34% και για άνω των 12 δόσεων καθορίζεται σήμερα σε 5,84%, ενώ φθάνει και το 7,34%.