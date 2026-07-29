Δήμος Δυτικής Μάνης: Προσλήψεις για αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες

Την πρόσληψη συνολικά 13 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως και 30 Οκτωβρίου, για αντιμετώπιση και αποκατάσταση των ζημιών από τις πλημμύρες που προέκυψαν από την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων (ισχυρές βροχοπτώσεις) στις 1 και 2 Φεβρουαρίου, στη Δημοτική Ενότητας Λεύκτρου, ενέκρινε με απόφασή του ο δήμαρχος Δυτικής Μάνης Γιώργος Χιουρέας.

Πρόκειται για 2 ΔΕ οδηγούς, 10 ΥΕ εργάτες ύδρευσης – αποχέτευσης και έναν ΥΕ εργάτη γενικών καθηκόντων.

Στο σκεπτικό της απόφασης αναφέρεται η απόφαση του γ.γ. Πολιτικής Προστασίας στις 22 Απριλίου, για παράταση της κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης της Δημοτικής Ενότητας Λεύκτρου έως και τις 30 Οκτωβρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής και να την υποβάλουν μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στη διεύθυνση: Δήμος Δυτικής Μάνης/Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών/Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού και Μισθοδοσίας, Καρδαμύλη Μεσσηνίας.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης στον δικτυακό τόπο του Δήμου Δυτικής Μάνης: www.dimosdytikismanis.gr στην ενότητα Ενημέρωση/Προκηρύξεις.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 5 ημέρες, υπολογιζόμενες ημερολογιακά και αρχίζει από την επομένη της ανάρτησης της απόφασης στην ιστοσελίδα του Δήμου Δυτικής Μάνης: www.dimosdytikismanis.gr και συγκεκριμένα από 28/7/2026 μέχρι και 3/8/2026.