Δήμος Καλαμάτας: Στο επίκεντρο η διαχείριση της παγίας προκαταβολής στα σχολεία

Ευρύτερη συζήτηση για τον τρόπο διαχείρισης της παγίας προκαταβολής των σχολικών μονάδων προκάλεσε η έγκριση σχετικής εισήγησης από τη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας. Το θέμα αφορούσε δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν το 2026 από σχολικές μονάδες για προμήθειες και λειτουργικές ανάγκες.

Η διαδικασία που καλούνται να ακολουθούν οι διευθυντές των σχολείων βρέθηκε στο επίκεντρο των τοποθετήσεων, με την αντιπολίτευση να επισημαίνει ότι ο όγκος της γραφειοκρατίας απομακρύνει τους εκπαιδευτικούς από τον βασικό παιδαγωγικό και διοικητικό τους ρόλο.

Ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας, Βασίλης Κανάκης, χαρακτήρισε την υφιστάμενη κατάσταση «απαράδεκτα γραφειοκρατική», σημειώνοντας ότι εν έτει 2026 δεν θα έπρεπε να εξακολουθεί να εφαρμόζεται μία τόσο σύνθετη και χρονοβόρα διαδικασία. Όπως ανέφερε, οι διευθυντές των σχολικών μονάδων καλούνται να αναλάβουν ένα σημαντικό διαχειριστικό βάρος, ακολουθώντας διαδικασίες που δεν συνδέονται άμεσα με τα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα.

Ο κ. Κανάκης εκτίμησε ότι το αρμόδιο υπουργείο θα πρέπει να αναζητήσει και να εφαρμόσει ένα διαφορετικό σύστημα, το οποίο θα διασφαλίζει τον απαιτούμενο οικονομικό έλεγχο χωρίς να επιβαρύνει δυσανάλογα τους διευθυντές. Τόνισε, παράλληλα, ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν ήδη αυξημένες ευθύνες και υποχρεώσεις, χαρακτηρίζοντας τη σημερινή διαδικασία μη ορθολογική. Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι και η Τοπική Αυτοδιοίκηση θα μπορούσε να καταθέσει συγκεκριμένες εναλλακτικές προτάσεις προς την κατεύθυνση της απλοποίησης.

Απαντώντας στις παρατηρήσεις, η αντιδήμαρχος Πιπίνα Κουμάντου εξήγησε ότι οι διευθυντές των σχολείων ενεργούν ως διαχειριστές της παγίας προκαταβολής για λογαριασμό του Δήμου. Υπογράμμισε ότι ο Δήμος Καλαμάτας είναι υποχρεωμένος να τηρεί τις γενικές αρχές του δημοσιονομικού ελέγχου και τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την έγκριση και την τεκμηρίωση των δαπανών.

Η ίδια αναγνώρισε ότι οι σχολικές μονάδες χρειάζονται διοικητικό προσωπικό, το οποίο θα μπορούσε να αναλάβει την υποστήριξη αυτού του έργου και να περιορίσει την επιβάρυνση των διευθυντών, ωστόσο, με τα σημερινά δεδομένα δεν είναι εφικτό να εξασφαλιστεί η συγκεκριμένη υποστήριξη.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης», Δημήτρης Οικονομάκος, παρατήρησε ότι εξαιτίας της συγκεκριμένης διαδικασίας οι διευθυντές απομακρύνονται από τον εκπαιδευτικό τους ρόλο και αναγκάζονται να λειτουργούν σε μεγάλο βαθμό ως διοικητικοί υπάλληλοι.

Υπενθύμισε ότι το ζήτημα είχε τεθεί από διευθυντές και κατά τη σύσκεψη που είχε πραγματοποιηθεί την προηγούμενη χρονιά με τον δήμαρχο Καλαμάτας. Με αφορμή τη νέα συνάντηση που αναμένεται να πραγματοποιηθεί πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς, ο ίδιος κάλεσε τη Δημοτική Αρχή να ακούσει προσεκτικά τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις των διευθυντών.

Ο κ. Οικονομάκος υποστήριξε ότι η διαδικασία της παγίας προκαταβολής πρέπει να ομαλοποιηθεί και να απλοποιηθεί προς όφελος της λειτουργίας των σχολείων. Όπως τόνισε, οι διευθυντές δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ή να λειτουργούν ως υπάλληλοι του Δήμου, αλλά να μπορούν να επικεντρώνονται στα εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά τους καθήκοντα.

Τ.Αν.