Ταλαιπωρία πολιτών με οφειλές στους Δήμους - Ρυθμίζονται τα χρέη, μένουν οι κατασχέσεις

Ενα σοβαρό πρόβλημα που εξακολουθεί να ταλαιπωρεί πολίτες με οφειλές προς τους δήμους ανέδειξε η συζήτηση στη Δημοτική Επιτροπή Καλαμάτας, με αφορμή υπόθεση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

Όπως επισημάνθηκε κατά τη συνεδρίαση, το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο επιτρέπει σε έναν οφειλέτη να προχωρήσει σε ρύθμιση των χρεών του, χωρίς όμως να προβλέπει την άρση κατάσχεσης που έχει ήδη επιβληθεί στον τραπεζικό του λογαριασμό. Το αποτέλεσμα είναι πολίτες, ακόμη και με σχετικά μικρές οφειλές, να βλέπουν χρήματα να αφαιρούνται από τους λογαριασμούς τους, παρά το γεγονός ότι προσέρχονται στις υπηρεσίες και επιχειρούν να διευθετήσουν τις υποχρεώσεις τους.

Το ζήτημα έθεσε ο επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης», Δημήτρης Οικονομάκος, ο οποίος ανέφερε ότι το τελευταίο διάστημα έχουν πολλαπλασιαστεί οι κατασχέσεις χρημάτων από τραπεζικούς λογαριασμούς δημοτών.

Σύμφωνα με τον ίδιο, υπάρχουν περιπτώσεις πολιτών από τους λογαριασμούς των οποίων αφαιρούνται ποσά ακόμη και της τάξης των 600 ή 700 ευρώ. Ο κ. Οικονομάκος εκτίμησε ότι αρκετές από αυτές τις υποθέσεις θα μπορούσαν να έχουν αντιμετωπιστεί εγκαίρως μέσω μιας τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον οφειλέτη, ώστε να εξεταστεί η δυνατότητα ρύθμισης σε δόσεις ή κάποια άλλη διαδικασία διευθέτησης.

Όπως σχολίασε, μία τέτοια πρωτοβουλία από την πλευρά του Δήμου θα μπορούσε να αποτρέψει δύσκολες καταστάσεις για αρκετούς συμπολίτες. Ο ίδιος, πρόσθεσε ότι, εφόσον ο πολίτης δεν ανταποκρινόταν ούτε μετά την επικοινωνία, τότε δεν θα μπορούσε να αποδοθεί ευθύνη στη δημοτική υπηρεσία. Υπογράμμισε, πάντως, ότι με τις δυνατότητες που προσφέρει σήμερα η τεχνολογία, η επικοινωνία με τους εμπλεκομένους μπορεί να γίνεται ευκολότερα και αμεσότερα.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΑ ΣΕ 45.000 ΠΟΛΙΤΕΣ

Απαντώντας, η αντιδήμαρχος Πιπίνα Κουμάντου ανέφερε ότι έχουν αποσταλεί ειδοποιητήρια σε περίπου 45.000 πολίτες σχετικά με τις οφειλές τους προς τον Δήμο.

Όπως εξήγησε, έχουν καταγραφεί περιπτώσεις πολιτών που προσήλθαν στις υπηρεσίες και ενημέρωσαν ότι είχαν αλλάξει διεύθυνση κατοικίας. Τόνισε, ωστόσο, ότι είναι πρακτικά αδύνατο για τις υπηρεσίες του Δήμου να διερευνήσουν ξεχωριστά και αναλυτικά την υπόθεση καθενός από τους χιλιάδες οφειλέτες.

Η ίδια υπενθύμισε ότι οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να απευθύνονται στον Δήμο, ώστε να εξετάζεται η περίπτωσή τους, να ενημερώνονται για τις προσαυξήσεις και να προχωρούν, όπου είναι δυνατό, σε ρύθμιση των οφειλών τους.

Η κ. Κουμάντου στάθηκε ιδιαίτερα σε μία σοβαρή αδυναμία του νόμου. Όπως ανέφερε, η νομοθεσία προβλέπει ότι με την ένταξη του οφειλέτη σε ρύθμιση μπορεί να ανασταλεί η διαδικασία κατάσχεσης ακινήτου ή αυτοκινήτου. Δεν ισχύει, όμως, το ίδιο για τις λεγόμενες κατασχέσεις εις χείρας τρίτου, στις οποίες περιλαμβάνονται οι κατασχέσεις χρημάτων από τραπεζικούς λογαριασμούς.

Έτσι, ακόμη και όταν ένας πολίτης προσέρχεται στον Δήμο και ρυθμίζει μία μικρή οφειλή σε δόσεις, η υπηρεσία δεν έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει στην άρση της ήδη επιβληθείσας κατάσχεσης του τραπεζικού του λογαριασμού.

Η αντιδήμαρχος χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη πρόβλεψη σοβαρό ελάττωμα της νομοθεσίας για τη ρύθμιση των οφειλών. Όπως σημείωσε, υπήρχαν προσδοκίες ότι το πρόβλημα θα διορθωνόταν με τον νέο νόμο, κάτι που τελικά δεν κατέστη δυνατό.

Η συζήτηση στη Δημοτική Επιτροπή ανέδειξε για ακόμη μία φορά την ανάγκη αλλαγής του νομοθετικού πλαισίου, ώστε η ένταξη ενός οφειλέτη σε ρύθμιση να συνοδεύεται από ουσιαστική προστασία και να μην ακυρώνεται στην πράξη από τη συνέχιση των κατασχέσεων στους τραπεζικούς λογαριασμούς.

Τ.Αν.