Μάκαρης για Πολυλίμνιο: “Εγκατάλειψη και καθυστέρηση αναγκαίων έργων”

Για εγκατάλειψη του Πολυλίμνιου και καθυστέρηση στην υλοποίηση των αναγκαίων έργων ασφάλειας κατηγορεί την περιφερειακή αρχή ο επικεφαλής της παράταξης Πρώτα η Πελοπόννησος, Μανώλης Μάκαρης.

Με αφορμή τη συμμετοχή του στη διαμαρτυρία κατοίκων της Χαραυγής, υποστηρίζει ότι η Περιφέρεια συνεχίζει να προβάλλει τον φυσικό προορισμό μέσω της επίσημης τουριστικής ιστοσελίδας Visit Peloponnese, ενώ οι υποδομές παραμένουν σε επικίνδυνη κατάσταση.

Στη δήλωσή του αναφέρει ότι η τουριστική ιστοσελίδα παρουσιάζει το Πολυλίμνιο ως προορισμό για πεζοπορία και κολύμβηση, την ώρα που, όπως υποστηρίζει, ένα από τα γεφύρια έχει καταρρεύσει, ένα δεύτερο έχει υποστεί σοβαρές ζημιές και σε αρκετά σημεία οι επισκέπτες αναγκάζονται να περνούν μέσα από το νερό ή να σκαρφαλώνουν σε βράχους για να συνεχίσουν τη διαδρομή.

Ο Μανώλης Μάκαρης σημειώνει ακόμη ότι η Περιφέρεια γνώριζε εδώ και χρόνια την κατάσταση, καθώς είχε χρηματοδοτήσει με 55.000 ευρώ μελέτη του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ, με επιστημονικό συντονιστή τον καθηγητή Ευθύμιο Λέκκα. Σύμφωνα με την παράταξη, η μελέτη, που παραδόθηκε τον Ιανουάριο του 2021, εκτιμούσε σε περίπου 700.000 ευρώ το κόστος των άμεσων έργων για τη στερέωση πρανών, την αγκύρωση επικίνδυνων βράχων και άλλες παρεμβάσεις ασφάλειας, χωρίς όμως αυτές να έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα.

Η παράταξη Πρώτα η Πελοπόννησος ζητά την άμεση επικαιροποίηση της επίσημης τουριστικής ιστοσελίδας με σαφείς προειδοποιήσεις για την πραγματική κατάσταση της διαδρομής, τη δημοσιοποίηση της μελέτης του ΕΚΠΑ και ενημέρωση για την πορεία των απαιτούμενων εγκρίσεων, τη διασφάλιση χρηματοδότησης και συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος για τα έργα, την αποκατάσταση των γεφυριών και των μονοπατιών, την υλοποίηση των προβλεπόμενων παρεμβάσεων προστασίας από καταπτώσεις βράχων, καθώς και τον ορισμό αρμόδιου φορέα για τη λειτουργία, τη συντήρηση, την καθαριότητα, τη φύλαξη και την ασφάλεια του χώρου.