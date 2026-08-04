Δήμος Πύλου-Νέστορος: Με μουσική και θέατρο συνεχίζεται το Πολιτιστικό Καλοκαίρι

Απόψε, στις 9.30 μ.μ., στην πλατεία Παραλίας της Μεθώνης, θα πραγματοποιηθεί το λαϊκό μουσικό αφιέρωμα «Οι αιώνιες φωνές», με τους Νάντια Καραγιάννη και Νίκο Καραγιάννη. Την Τρίτη 11 Αυγούστου, στις 9 μ.μ., στην Οικία Τσικλητήρα στην Πύλο, το Θεατρικό Τμήμα του Πολιτιστικού Συλλόγου Μουζακίου θα παρουσιάσει την κωμωδία «Συμπέθεροι απ’ τα Τίρανα» των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέππα, σε σκηνοθετική επιμέλεια του Κώστα Κλάγκου. Την Πέμπτη 20 Αυγούστου, στις 9 μ.μ., στον αύλειο χώρο του Ιερού Ναού Παναγίας Ελεήστριας στην Κορώνη, θα παρουσιαστεί η θεατρική κωμωδία «Το κοροϊδάκι της δεσποινίδος» των Νίκου Τσιφόρου και Πολύβιου Βασιλειάδη, σε σκηνοθεσία Ηλία Παπακωνσταντίνου. Η ίδια παράσταση θα παρουσιαστεί και την Παρασκευή 21 Αυγούστου, στις 9 μ.μ., στην Οικία Τσικλητήρα στην Πύλο. Ολες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο.