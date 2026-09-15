Αγροτικός Σύλλογος Χανδρινού και Περιφέρειας: Ζητεί άμεση επίλυση των προβλημάτων του ΟΣΔΕ 2026

Σε ανακοίνωσή του, που εκδόθηκε τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, ο Σύλλογος χαρακτηρίζει «πραγματικό Γολγοθά» τη φετινή διαδικασία του ΟΣΔΕ, κάνοντας λόγο για καθυστερήσεις, τεχνικά προβλήματα και μεγάλη ταλαιπωρία των παραγωγών.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη συναίνεση που, σύμφωνα με τον Σύλλογο, ζητείται από τους παραγωγούς για παρακρατήσεις και συμψηφισμούς αγροτικών ενισχύσεων και συνδέεται με την οριστικοποίηση της αίτησης ΟΣΔΕ. Ο Αγροτικός Σύλλογος θέτει το ερώτημα με ποιο δικαίωμα ζητείται συναίνεση για παρακράτηση χρημάτων που προστατεύονται από το ακατάσχετο και γιατί μια «οικειοθελής» συναίνεση αποτελεί προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Παράλληλα, εκφράζει έντονη ανησυχία για τις τιμές του ελαιολάδου, επισημαίνοντας ότι το υψηλό κόστος συγκομιδής, τα εργατικά, τα καύσιμα και τα εφόδια περιορίζουν δραστικά το εισόδημα των ελαιοπαραγωγών. Ζητεί, μάλιστα, καθιέρωση κατώτερων εγγυημένων τιμών παραγωγού, οι οποίες θα καλύπτουν το πραγματικό κόστος παραγωγής και θα εξασφαλίζουν βιώσιμο εισόδημα.

Ο Σύλλογος εστιάζει επίσης στον χρόνο πληρωμής των αγροτικών ενισχύσεων, καθώς πλησιάζει ο Οκτώβριος και μαζί του η έναρξη της ελαιοσυγκομιδής. Τονίζει ότι οι παραγωγοί χρειάζονται τότε άμεσα ρευστότητα για εργατικά, μηχανήματα, καύσιμα και τα υπόλοιπα έξοδα της συγκομιδής και εκφράζει φόβους ότι τα προβλήματα του ΟΣΔΕ μπορεί να οδηγήσουν σε καθυστερήσεις.

Ο Αγροτικός Σύλλογος Χανδρινού και Περιφέρειας ζητεί την άμεση απόσυρση του όρου για παρακρατήσεις και συμψηφισμούς, πλήρη προστασία του ακατάσχετου των ενισχύσεων, ολοκλήρωση του ΟΣΔΕ χωρίς νέες καθυστερήσεις και έγκαιρη πληρωμή των παραγωγών. Ζητεί ακόμη μέτρα για την αντιμετώπιση της πτώσης των τιμών του ελαιολάδου και διασφάλιση ότι κανένας παραγωγός δεν θα χάσει χρήματα εξαιτίας προβλημάτων του συστήματος.

«Ο αγρότης δεν ζητά χάρη. Ζητά τα χρήματα που δικαιούται και την τιμή που του αναλογεί», καταλήγει η ανακοίνωση.