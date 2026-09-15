21 κλήσεις για κράνος σε μία εβδομάδα στη Μεσσηνία

Ειδικότερα από 7 έως 13 Σεπτεμβρίου αστυνομικοί των ανωτέρω Υπηρεσιών των Διευθύνσεων Αστυνομίας Μεσσηνίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας και Λακωνίας πραγματοποίησαν συνολικά 1.156 ελέγχους σε αναβάτες μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών, τρίτροχων και ενοικιαζόμενων οχημάτων χωρίς κουβούκλιο, καθώς και επαγγελματιών διανομέων για την τήρηση της υποχρέωσης χρήσης κράνους, από οδηγούς και συνεπιβάτες.

Βεβαιώθηκαν συνολικά 44 παραβάσεις σε οδηγούς δίκυκλων, 6 παραβάσεις σε οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών και τρεις παραβάσεις σε συνεπιβάτες.

Στους δρόμους της Μεσσηνίας έγινε πάνω από το ένα τρίτο των ελέγχων, συνολικά 464 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 20 κλήσεις σε οδηγούς δικύκλων και μία σε οδηγό ηλεκτρικού πατινιού που δεν φορούσαν προστατευτικό κράνος.

Να θυμίσουμε πως η μη χρήση κράνους από τον οδηγό δικύκλων επισύρει πρόστιμο ύψους 350 ευρώ και αφαίρεση του διπλώματος για ένα μήνα, ενώ 30 ευρώ είναι το πρόστιμο για τον οδηγό ηλεκτρικού πατινιού.

Στους άλλους νομούς ο αριθμός των παραβάσεων ήταν ως εξής: Αργολίδα 8, Αρκαδία 2, Κορινθία 18 και Λακωνία 4.

Κ.Ηλ.