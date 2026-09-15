Καταγγελίες για παρεμβάσεις σε δημόσιους χώρους της Μεθώνη

Οι δύο σύλλογοι στρέφονται κατά του δημάρχου Πύλου - Νέστορος, υποστηρίζοντας ότι έχουν πραγματοποιηθεί ενέργειες χωρίς τις απαιτούμενες εγκρίσεις. Μεταξύ άλλων, αναφέρουν τοποθέτηση ογκολίθων και φερτών υλικών κατά μήκος του αιγιαλού, χαρακτηρίζοντας τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις παράνομες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το συγκεκριμένο ζήτημα είχε συζητηθεί στη Γενική Συνέλευση κατοίκων και φορέων στις 27 Μαΐου, ενώ τέθηκε και σε δημόσια συζήτηση που διοργάνωσε ο Σύλλογος Φίλων Κάστρου Μεθώνης στις 18 Αυγούστου. Οι συντάκτες της ανακοίνωσης αναφέρουν επίσης ότι έχει συνταχθεί κείμενο καταγγελίας προς τις δικαστικές αρχές, το οποίο, όπως υποστηρίζουν, υπογράφεται από 187 πολίτες.

Οι σύλλογοι αναφέρονται ακόμη στην καθαίρεση, στις 8 ή 9 Σεπτεμβρίου, των στηθαίων γεφυριού στην περιοχή «Γεραντόλη», την οποία αποδίδουν σε εντολή του δημάρχου. Υποστηρίζουν ότι, λόγω του χαρακτηρισμού της Μεθώνης ως παραδοσιακού οικισμού, τέτοιες παρεμβάσεις απαιτούν προηγούμενη γνωμοδότηση των αρμόδιων υπηρεσιών και έγκριση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής. Και σε αυτή την περίπτωση, πάντως, στο δελτίο Τύπου δεν παρατίθεται απόφαση αρμόδιας αρχής που να διαπιστώνει παράβαση.

Με την ανακοίνωσή τους καλούν την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδας, την Πελοπόννησο και το Νότιο Ιόνιο, την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας και κάθε άλλη αρμόδια υπηρεσία να εξετάσουν τις καταγγελλόμενες παρεμβάσεις και, εφόσον διαπιστωθούν παραβάσεις, να προχωρήσουν στις προβλεπόμενες ενέργειες.

Την κοινή ανακοίνωση υπογράφουν η πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Μεθώνης Σοφία Σάκκαρη και ο πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Κάστρου Μεθώνης Αντώνιος Τσιρίγος.