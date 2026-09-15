Εκδήλωση συνταξιούχων για την περίοδο των σεισμών

Η εκδήλωση θα αποτελείται από 3 τμήματα: 1) Προβολή βίντεο με φωτογραφικό υλικό της εποχής εκείνης. 2) Συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων. 3) Ολοκλήρωση με λιτό μπουφέ για να μπορέσουν όλοι να πλησιάσουν και να συζητήσουν όσους έχουν χρόνια να δουν.

Στη συνάντηση των συνταξιούχων του Δήμου προσκαλούνται οι εργαζόμενοι της εποχής εκείνης, οι αιρετοί και οι συμμετέχοντες στα Δ.Σ. των Νομικών Προσώπων του Δήμου, φορείς και πολίτες που συνεργάστηκαν με τον Δήμο αλλά και όσοι άλλοι έζησαν στην πόλη τη 10ετία εκείνη και επιθυμούν να μοιραστούν τις αναμνήσεις τους μαζί μας. Στη συνάντηση προσκαλούνται και όσοι μεταγενέστεροι της 10ετίας του '80 το επιθυμούν, είτε είναι εργαζόμενοι είτε αιρετοί του Δήμου, αλλά και οι πολίτες της Καλαμάτας.

Στη συνέντευξη Τύπου στο Δημαρχείο, για τις εκδηλώσεις των 40 χρόνων από τους σεισμούς του 1986, ο συνταξιούχος υπάλληλος του Δήμου Γιάννης Παπαδόπουλος, πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων, μίλησε για “συναισθηματική ανάγκη να βρεθούμε πάλι μαζί” κι ενημέρωσε πως θα παραστούν ο πρώην δήμαρχος Σταύρος Μπένος και πρώην δημοτικοί σύμβουλοι.

Ο Γ. Παπαδόπουλος επισήμανε ότι οι συνταξιούχοι υπάλληλοι του Δήμου “θέλουμε να θυμηθούμε πώς λειτουργήσαμε τότε, τις ιδιαίτερες συνθήκες που ζήσαμε και να βρεθούμε να τα ξαναπούμε”.

Γ.Σ.