Άφαντος ο Αλκέτ Ριζάι: Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του (βίντεο)

Σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του Αλκέτ Ριζάι, ο οποίος δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού μετά τη λήξη της άδειάς του.

Ο βαρυποινίτης έπρεπε να παρουσιαστεί στο σωφρονιστικό κατάστημα στις 8:30 το πρωί της Δευτέρας. Καθώς δεν επέστρεψε, ενεργοποιήθηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα αναζήτησής του.

Ο Ριζάι είχε λάβει συνολικά 16 άδειες από το 2021, επιστρέφοντας κανονικά στη φυλακή. Η τελευταία άδεια είχε χορηγηθεί στις 7 Σεπτεμβρίου, ωστόσο αυτή τη φορά δεν εμφανίστηκε την καθορισμένη ώρα.

«Από τη στιγμή που δεν επέστρεψε, θεωρείται δραπέτης και όλη η ευθύνη για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του πέφτει πλέον στην Ελληνική Αστυνομία, προκειμένου να οδηγηθεί ξανά στο σωφρονιστικό κατάστημα», ανέφερε στο ERTnews ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων, Χρήστος Συνδρεβέλης.

Όπως τόνισε, οι αστυνομικοί πραγματοποιούν τις έρευνες λαμβάνοντας αυξημένα μέτρα αυτοπροστασίας, λόγω του βαρέος ποινικού παρελθόντος του καταζητούμενου.

«Δεν πρόκειται για μια απλή περίπτωση. Ενδέχεται να είναι οπλισμένος και επικίνδυνος, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την επικινδυνότητα της επιχείρησης που έχουν αναλάβει οι αστυνομικοί», σημείωσε.

Η εμπλοκή στους πυροβολισμούς στην Ανάβυσσο

Ο Αλκέτ Ριζάι, πρώην συνεργός του Βασίλη Παλαιοκώστα φέρεται να ενεπλάκη στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς σε beach bar επί της Λ. Αθηνών-Σουνίου, στην Ανάβυσσο.

Από την ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού -που μόλις αργά το απόγευμα μπόρεσαν οι αστυνομικοί να δουν- διαπιστώθηκε πως ένας από τους εμπλεκόμενους στο επεισόδιο, στο beach bar, ήταν και ο Αλκέτ Ριζάι που είχε βγει με άδεια από τις Φυλακές Δομοκού.

Ο κ. Συνδρεβέλης διευκρίνισε ότι η Ελληνική Αστυνομία δεν έχει αρμοδιότητα στη διαδικασία χορήγησης αδειών στους κρατουμένους, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι ο συγκεκριμένος θεσμός πρέπει να διατηρηθεί.

Έθεσε, ωστόσο, ζήτημα επικαιροποίησης των όρων και των προϋποθέσεων, ώστε πριν από τη χορήγηση μιας άδειας να αξιολογείται αναλυτικά η επικινδυνότητα κάθε κρατουμένου.

«Θα πρέπει να υπάρχει ένας τρόπος να ελέγχεται κατά πόσον πρέπει να δοθεί η άδεια, σε συνάρτηση με την επικινδυνότητα του κρατουμένου», επισήμανε.

Όπως πρόσθεσε, παρότι η Αστυνομία δεν αποφασίζει για τις άδειες, καλείται τελικά να αναζητήσει και να συλλάβει έναν δραπέτη, αναλαμβάνοντας μια επιχείρηση που ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη.

Πηγή: www.news247.gr