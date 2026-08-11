Αύξηση επιχορήγησης για το Μέγαρο Χορού Καλαμάτας

Τα θέματα της αξιοποίησης του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας με καλλιτεχνικό διευθυντή, τη δημιουργία εσόδων και προγραμματισμό των συντηρήσεων, καθώς και της σχεδιαζόμενης μετεγκατάστασης της Σχολής Χορού στο υπόγειο του Μεγάρου, τέθηκαν χθες στη Δημοτική Επιτροπή, από συμβούλους της μειοψηφίας.

Αυτό έγινε κατά τη συζήτηση για την αύξηση της φετινής ετήσιας επιχορήγησης από τον Δήμο για το Μέγαρο Χορού κατά 60.000 ευρώ, ώστε να διαμορφωθεί συνολικά στις 159.000 ευρώ, λόγω αναγκαίας ισόποσης αύξησης για τις συντηρήσεις του κτηρίου.

Ειδικότερα, στην εισήγησή του ο αντιδήμαρχος Βασίλης Παπαευσταθίου παρατήρησε ότι η αύξηση του ποσού χρειάστηκε για να αποκατασταθεί ο κλιματισμός και η ορθή και ασφαλής λειτουργία των σταγκονιών της σκηνής, που απαιτήθηκαν και σε παράσταση του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση της συμβούλου της “Λαϊκής Συσπείρωσης” Χριστίνας Καντζιλιέρη, ο Β. Παπαευσταθίου απάντησε έχει παραληφθεί η μελέτη για τη μεταφορά της Σχολής Χορού στο υπόγειο του Μεγάρου Χορού, όπου προβλέπεται και η δημιουργία αίθουσας – αμφιθεάτρου πολλαπλών χρήσεων. Το κόστος για το έργο στο Μέγαρο είναι 3 εκ. ευρώ αναζητείται χρηματοδότηση.

Ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Κανάκης πρότεινε το Μέγαρο Χορού να έχει Δ.Σ. και καλλιτεχνικό διευθυντή, όπως και το Ανοιχτό Θέατρο, καθώς, όπως είπε, σε λίγο καιρό και οι δύο υποδομές θα χρειάζονται συντηρήσεις. Πρότεινε να δημιουργηθεί Ειδικό Ταμείο με μέρος από τις εισπράξεις από τις εκδηλώσεις, να πηγαίνει σε συντηρήσεις αυτών των δύο χώρων πολιτισμού. “Να δράσουμε από τώρα, για να μην έχουμε προβλήματα σε 10 – 15 χρόνια, επισήμανε ο Β. Κανάκης.

Απαντώντας, ο αντιδήμαρχος Γιώργος Φάβας ανέφερε ότι το Μέγαρο Χορού είναι μέρος της δημοτικής περιουσίας και ως τέτοιο σχετίζεται με την αξιοποίησή της και δήλωσε ότι “θα δείτε στο σχέδιο αξιοποίησης που ετοιμάζουμε, πώς θα γίνει”.

Γ.Σ.