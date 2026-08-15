Καλαμάτα: Επανεκκινούν οι εργασίες για τον αγωγό Φ800

Είναι καλό το φετινό καλοκαίρι για τη ΔΕΥΑ Καλαμάτας, όσον αφορά την εικόνα της ύδρευσης, καθώς δεν υπάρχουν προβλήματα και δεν έχει χρειαστεί να εμπλουτιστεί το δίκτυο με γεωτρήσεις, επισήμανε στην “Ε” ο πρόεδρος της Επιχείρησης Ανδρέας Καραγιάννης. Παρατήρησε ότι με τις πολλές βροχές του χειμώνα και της άνοιξης ενεργοποιήθηκαν πηγές στο Πήδημα, που “ο κόσμος δεν είχε δει τα προηγούμενα 30 με 35 χρόνια”.

Ο κ. Καραγιάννης μας ενημέρωσε ότι τέλος Αυγούστου θα επανεκκινήσει το πολύπαθο έργο του αγωγού μεταφοράς νερού Φ800 από τις πηγές Πηδήματος και στάθηκε στη μεγάλη σημασία του έργου της αξιοποίησης των πηγών στον Αγιο Φλώρο.

Αναλυτικά, ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ Ανδρ. Καραγιάννης, για το έργο του Φ800 ανέφερε ότι τέλη Αυγούστου θα επανεκκινήσει από την Ανθεια προς το αντλιοστάσιο του Πηδήματος, από τον εθνικό δρόμο στην αρχή και μετά από τον παράδρομο του αυτοκινητόδρομου και τον επαρχιακό δρόμο προς το Πήδημα. Στην Καλαμάτα βρίσκονται 20 κοντέινερ με 1.400 μέτρα σωλήνες και στον Πειραιά έφθασαν την Τετάρτη τα άλλα 30 κοντέινερ με σωλήνες 2.100 μέτρων.

Εχουν μείνει και θα γίνουν 220 μέτρα από την Αιθαία προς τη Θουρία και το τμήμα μέχρι τη γέφυρα του Ξερίλα και μετά ο αγωγός θα συνεχιστεί από Θουρία προς Καλαμάτα.

Ο κ. Καραγιάννης παρατήρησε ότι “σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις της αναδόχου εταιρείας, το έργο του Φ800 θα ολοκληρωθεί τέλος του 2027”.

- Για τη νέα δεξαμενή στον Αγιάννη Καρβούνη, στο Πεδίο Βολής Καλαμάτας, μας πληροφόρησε ότι “προχωράει πολύ καλά η κατασκευή της δεξαμενής,, που είναι πιο χαμηλά από τη δεξαμενή στις Τούρλες. Γι’ αυτό θα φτιαχθεί αντλιοστάσιο στα συνεργεία του Δήμου, για να πάει το νερό στις Τούρλες με Φ600”. Μας ενημέρωσε ότι “αρχές 2027 αναμένεται να τελειώσει η δεξαμενή”.

- Για τη γ’ φάση αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης στην Καλαμάτα, είπε ότι θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του χρόνου.

- Για τη δ’ φάση αντικατάστασης επιβεβαίωσε ότι εκκρεμεί, αναζητείται η χρηματοδότηση. Η δ’ φάση θα καλύψει 26 χιλιόμετρα δρόμων στην πόλη με νέους αγωγούς, με προϋπολογισμό 3 εκ. ευρώ.

- Για την χρηματοδότηση ύψους 2.032.000 ευρώ για τη ΔΕΥΑΚ για την υλοποίηση συμπληρωματικών έργων ύδρευσης για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας, που ανακοίνωσε ο υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου, ο κ. Καραγιάννης ανέφερε ότι “περιμένουμε την οριστική έγκριση για πάμε για δημοπράτηση”.

Τα έργα περιλαμβάνουν: 1) Τέσσερις δεξαμενές 300 κυβικών η καθεμία: Στον δρόμο για τη μονή Βελανιδιάς, στο “Λιθωμένο Φίδι” μεταξύ Θουρίας και Αμφειας, στα Αρφαρά και στη θέση “Παλιόπυργας” στα Κατσαρέικα. 2) Δίκτυα: Από τη γεώτρηση στο “Λιθωμένο Φίδι” προς Θουρία, Μικρομάνη και Αμφεια. Από τη γεώτρηση στην περιοχή “Ρίζα” πάνω από τα Γιαννιτσάνικα προς τον αγωγό νερού Φ500 που πάει σε Βέργα και Μικρή Μαντίνεια. Και από τη γεώτρηση του Αρι προς τη δεξαμενή.

- Για το σημαντικό έργο της αξιοποίησης των νερών του Αγίου Φλώρου, μας ενημέρωσε ότι “έχουν τελειώσει οι προμελέτες. Εκτιμάται ότι θα είναι γύρω στα 17 εκ. ευρώ και θα ενισχύσει το δίκτυο ύδρευσης στο Πήδημα”. Και πρόσθεσε ότι η μεταφορά προς το Πήδημα θα γίνει με αγωγό κατά μήκος του παλιού εθνικού δρόμου μέχρι τον Αγιο Κωνσταντίνο και στη συνέχεια από τον ανατολικό παράπλευρο του αυτοκινητόδρομου.

Ανέφερε ότι η χρηματοδότηση της οριστικής μελέτης για τα νερά του Αγίου Φλώρου θα γίνει από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑΚ.

- Για τις γεωτρήσεις που έγιναν, ο κ. Καραγιάννης είπε ότι δαπανήθηκαν 700.000 ευρώ, για να εμπλουτιστεί το δίκτυο ύδρευσης στην Καλαμάτα και σε χωριά. Παρατήρησε ότι “έδωσαν ανάσα οι γεωτρήσεις. Τα καταφέραμε κι ενώ πρόπερσι είχαμε πρόβλημα, από ένα σημείο και μετά το 2024 και το 2025 δεν είχαμε”.

Τέλος, ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ εκτίμησε ότι “με όλα αυτά τα έργα δεν θα υπάρχει πρόβλημα ύδρευσης για τα επόμενα 50 χρόνια και βάλε”.