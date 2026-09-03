Η επιστολή Καφαντάρη στα εγκαίνια του Γυμνασίου - Λυκείο Κορώνης

“Τα σημερινά εγκαίνια δεν είναι απλώς η τελετή παράδοσης ενός νέου σχολικού κτιρίου. Είναι η δικαίωση ενός ονείρου που περίμενε πολλά χρόνια. Είναι η δικαίωση γονιών, μαθητών και εκπαιδευτικών που για χρόνια περίμεναν ένα σύγχρονο σχολείο στην Κορώνη”.

Αυτό τόνισε ο τέως δήμαρχος Πύλου – Νέστορος και γ.γ. της ΚΕΔΕ Δημήτρης Καφαντάρης στην επιστολή του στα εγκαίνια του νέου Γυμνασίου – Λυκείου Κορώνης, όπου δεν μπόρεσε να παραστεί λόγω συμμετοχής του σε εκδήλωση του υπουργείου Παιδείας – μετά από πρόσκληση της υπουργού Σοφίας Ζαχαράκη -, για το Εθνικό Απολυτήριο και το Σχολείο του Μέλλοντος.

Αναφερόμενος στα όσα έζησε ως δήμαρχος για την υπόθεση κατασκευής του σχολείου, παρατήρησε:

“Το σχολείο αυτό εγκαινιάζεται σήμερα. Δεν ξεκίνησε όμως σήμερα. Η σημερινή εικόνα είναι το αποτέλεσμα μιας μακράς διαδρομής.

Όταν αναλάβαμε τη δημοτική αρχή την 1η Ιανουαρίου 2011, υπήρχε το οικόπεδο που είχε αγοραστεί το 2010 από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση από τον ιερό ναό Αγίου Δημητρίου Κορώνης.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε τη συμβολή για την αγορά του οικοπέδου του νομάρχη Δημήτρη Δράκου, του δημάρχου Κορώνης Θεόδωρου Σαλαντη και φυσικά του σεβασμιώτατου μητροπολίτη μας κ. Χρυσόστομου , τους οποίους και ευχαριστούμε.

Δεν υπήρχαν όμως έτοιμες μελέτες. Δεν υπήρχαν ώριμα έργα. Δεν υπήρχε εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Υπήρχε όμως η ανάγκη και η απαίτηση της τοπικής κοινωνίας να αποκτήσει η Κορώνη ένα νέο σχολείο.

Από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε μια επίμονη προσπάθεια, η δίκη μου και των συνεργατών μου, για να δημιουργηθούν όλες οι προϋποθέσεις ώστε το όνειρο αυτό να γίνει πραγματικότητα. Χρειάστηκε, δηλαδή, να ξεπεραστούν σημαντικά πολεοδομικά, τεχνικά και διοικητικά εμπόδια, ώστε σε ένα οικόπεδο στο οποίο αρχικά υπήρχε η δυνατότητα να ανεγερθεί ουσιαστικά μία κατοικία, να καταστεί δυνατή η κατασκευή ενός σύγχρονου σχολικού συγκροτήματος περίπου 2.500 τ.μ.

Προχώρησαν οι πολεοδομικές διαδικασίες, το ΣΧΟΟΑΠ, το Τοπικό Ρυμοτομικό Σχέδιο, οι γεωλογικές και γεωτεχνικές μελέτες, το κτηριολογικό πρόγραμμα και όλες οι απαιτούμενες εγκρίσεις. Το 2017 ολοκληρώθηκε ένα ιδιαίτερα σημαντικό βήμα με τη μεταβίβαση του οικοπέδου στον Δήμο από την Περιφέρεια.

Στις 16 Φεβρουαρίου 2018, με απόφαση του υπουργού Παιδείας, εγκρίθηκε το κτηριολογικό πρόγραμμα για το νέο σχολικό συγκρότημα, συνολικής επιφάνειας περίπου 2.500 τ.μ., που θα μπορούσε να φιλοξενήσει 100 μαθητές Γυμνασίου και 100 μαθητές Λυκείου.

Τον Φεβρουάριο του 2018 το Μανιατάκειον Ίδρυμα ανέλαβε τη χρηματοδότηση της εκπόνησης της οριστικής μελέτης. Και γι’ αυτή τη σημαντική συμβολή τους οφείλουμε να εκφράσουμε δημόσια τις ευχαριστίες μας.

Στις 28 Ιουνίου 2018, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, έγινε αποδεκτή η οριστική μελέτη.

Στις 26 Νοεμβρίου 2018, με απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την υποβολή του έργου στο πρόγραμμα «Φιλόδημος Ι».

Και στις 17 Απριλίου 2019, με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, το έργο εντάχθηκε στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, με προϋπολογισμό 6 εκ. ευρώ. Αυτή είναι η διαδρομή.

Και την αναφέρω γιατί η κορδέλα ανήκει στην Κορώνη, το Σχολείο έγινε, αλλά η ιστορία ανήκει σε όλους όσοι εργάστηκαν για να φτάσει το έργο μέχρι εδώ.

Κάθε δημοτική αρχή που αναλαμβάνει έναν Δήμο οφείλει να συνεχίζει τα έργα που βρίσκει και, όταν τα ολοκληρώνει, ασφαλώς δικαιούται να αισθάνεται ικανοποίηση.

Το ίδιο όμως δικαιούνται και εκείνοι που εργάστηκαν πριν από αυτήν.

Δεν υπάρχει τίποτα πιο όμορφο στην Αυτοδιοίκηση από το να παραδίδει ο ένας στον άλλον τη σκυτάλη και, τελικά, να κερδίζει ο τόπος”.

Τέλος, ο Δ. Καφαντάρης συνεχάρη “όλους όσοι συνέβαλαν στην ολοκλήρωση του έργου, ιδιαίτερη αναφορά και ευχαριστίες στον φίλο μου Στάθη Κοκκίνη και τους συνεργάτες του, για την πολύ καλή δουλειά που έκαναν, ώστε να παραδίδεται σήμερα ένα άρτιο σχολικό κτήριο και να ευχηθώ στους μαθητές, στους εκπαιδευτικούς και στις οικογένειές τους το νέο σχολείο να γεμίσει με γνώση, δημιουργία, χαμόγελα και όνειρα”.