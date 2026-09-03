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Πέμπτη, 03 Σεπτεμβρίου 2026 20:15

Εθιμοτυπική επίσκεψη στο Δημαρχείο από τον Δήμαρχο του Manningham της Αυστραλίας

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Εθιμοτυπική επίσκεψη στο Δημαρχείο από τον Δήμαρχο του Manningham της Αυστραλίας

Navarino Agora

Εθιμοτυπική επίσκεψη στον δήμαρχο Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλο πραγματοποίησε χθες ο ελληνικής καταγωγής δήμαρχος του Manningham της Πολιτείας της Βικτόρια της Αυστραλίας, Jim Grivas.

Ο Ελληνοαυστραλός πολιτικός, με ρίζες από την Τριφυλία, είχε συζήτηση με τον δήμαρχο Καλαμάτας για θέματα που αφορούν την λειτουργία του Δήμου, αλλά και τις προοπτικές της περιοχής, ενώ κατά τη συζήτηση υπογραμμίστηκαν οι ισχυροί δεσμοί της περιοχής μας με την κοινότητα των Ελλήνων της Αυστραλίας.

Κατηγορία Δήμοι
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