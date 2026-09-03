Εθιμοτυπική επίσκεψη στο Δημαρχείο από τον Δήμαρχο του Manningham της Αυστραλίας

Ο Ελληνοαυστραλός πολιτικός, με ρίζες από την Τριφυλία, είχε συζήτηση με τον δήμαρχο Καλαμάτας για θέματα που αφορούν την λειτουργία του Δήμου, αλλά και τις προοπτικές της περιοχής, ενώ κατά τη συζήτηση υπογραμμίστηκαν οι ισχυροί δεσμοί της περιοχής μας με την κοινότητα των Ελλήνων της Αυστραλίας.