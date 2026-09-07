Επαφές και συναντήσεις Βασιλόπουλου στην 90η ΔΕΘ: "Βασικός μας στόχος παραμένει η διεκδίκηση πόρων"

Σειρά επαφών και συναντήσεων, με εκπροσώπους της Κυβέρνησης, με στελέχη Υπουργείων, Οργανισμών, της Αυτοδιοίκησης και της επιχειρηματικής κοινότητας έχει ο δήμαρχος Καλαμάτας και πρόεδρος της ΠΕΔ Πελοποννήσου Θανάσης Βασιλόπουλος στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως.

Κατά την παρουσία του στη Θεσσαλονίκη μετείχε, στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος που διεξήχθη στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Θεσσαλονίκης.

Συμμετείχε, επίσης, σε προγραμματισμένη εκδήλωση στην αίθουσα «Μανώλης Αναγνωστάκης» του Δημαρχείου Θεσσαλονίκης με θέμα «Τοπικές Κοινωνίες, Βιώσιμη Ανάπτυξη», ενώ -μεταξύ άλλων- παρέστη σε προγραμματισμένες εκδηλώσεις στους εκθεσιακούς χώρους της ΚΕΔΕ, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, Υπουργείων, Οργανισμών και φορέων.

Σε δήλωσή του ο κ. Βασιλόπουλος σημείωσε: «Η ενδυνάμωση των τοπικών κοινωνιών απέναντι στις σύγχρονες κοινωνικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές προκλήσεις, βρέθηκε στο επίκεντρο των επαφών και των συζητήσεων κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Βασικός μας στόχος παραμένει η διεκδίκηση πόρων, η προώθηση των στρατηγικών σχεδίων του Δήμου Καλαμάτας και η ουσιαστική συνεργασία για την ισόρροπη ανάπτυξη του Δήμου μας και συνολικά των Δήμων της Περιφέρειας Πελοποννήσου».