Ο Δήμος Τριφυλίας τίμησε τον Σύλλογο Φιλοπροόδων Φιλιατρών

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στα Φιλιατρά, στο Πάρκο της Βλαχέρνας, όπου ο Δήμος Τριφυλίας τίμησε το Σύλλογο για τη μακρά και δημιουργική διαδρομή του, ο οποίος έχει αφήσει ισχυρό αποτύπωμα στην πολιτιστική ζωή της πόλης και στις γενιές που πέρασαν και συνεχίζει να προσφέρει στις γενιές που έρχονται. Όπως είχε επισημάνει και στην ανακοίνωσή του ο Δήμος, πρόκειται για έναν Σύλλογο που έχει διακριθεί και από την Ακαδημία Αθηνών για την προσφορά του.

Την τιμητική πλακέτα παρέδωσε ο αντιδήμαρχος Βασίλης Αθανασόπουλος στην πρόεδρο του Συλλόγου Φιλοπροόδων Φιλιατρών, Παρασκευή Παντελάκη.

Η πρόεδρος, σε μια συμβολική κίνηση που ανέδειξε τον συλλογικό χαρακτήρα της προσπάθειας, κάλεσε τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να ανέβουν στην εξέδρα, προκειμένου να παραλάβουν όλοι μαζί την τιμητική διάκριση για τα 100 χρόνια πολιτιστικής και κοινωνικής προσφοράς.

Στην αντιφώνησή της, η Παρασκευή Παντελάκη ευχαρίστησε θερμά τον Δήμο Τριφυλίας για την τιμή και αναφέρθηκε στη διαχρονική προσφορά του Συλλόγου, ο οποίος εδώ και έναν αιώνα αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς για την πολιτιστική ζωή των Φιλιατρών. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη σημασία της βράβευσης για την ίδια την πόλη. Όπως τόνισε, η τιμητική διάκριση του Συλλόγου τιμά τα Φιλιατρά, καθώς αποδεικνύει ότι υπάρχουν άνθρωποι που ενδιαφέρονται έμπρακτα για τον τόπο και εργάζονται με διάθεση να βελτιώσουν τις συνθήκες ζωής και να δημιουργήσουν ένα καλύτερο μέλλον για την πόλη. Η πρόεδρος δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συνεργασία και την κοινή προσπάθεια, αλλά και όλους εκείνους που στηρίζουν καθημερινά το έργο του Συλλόγου. Ξεχωριστές ευχαριστίες απηύθυνε στους δασκάλους των τμημάτων, στα μέλη της Φιλαρμονικής και του χορευτικού, καθώς και στους γονείς που εμπιστεύονται τα παιδιά τους στον Σύλλογο και τα ενθαρρύνουν να συμμετέχουν στις δραστηριότητές του.

Η τιμητική εκδήλωση πλαισιώθηκε από μια ξεχωριστή μουσικοχορευτική παράσταση, η οποία έδωσε στη βραδιά έντονο καλλιτεχνικό χαρακτήρα και άφησε ιδιαίτερο πολιτιστικό αποτύπωμα στην πόλη των Φιλιατρών.

Το κοινό είχε την ευκαιρία να απολαύσει την κορυφαία σολίστ ακορντεόν και συνθέτρια Ζωή Τηγανούρια, η οποία, με το ιδιαίτερο ταπεραμέντο και τη μουσική της, ταξίδεψε τους παρευρισκόμενους σε μελωδίες από την Ελλάδα και τον κόσμο. Στη συναυλία συμμετείχε ο τενόρος Χρήστος Δεληζώνας, ενώ μαζί τους εμφανίστηκαν οι μουσικοί Βασίλης Κατσούλης στο βιολί, Γιώργος Πολίτης στο μπάσο και Στέλιος Γενεράλης στα κρουστά.

Ξεχωριστή ήταν και η παρουσία των χορευτών Λεονάρδο Γκόμεζ και Ζωής Πουλή, που συμπλήρωσαν το μουσικό πρόγραμμα με την κίνησή τους. Την καλλιτεχνική διεύθυνση είχε η Ζωή Τηγανούρια, ενώ τη σκηνοθεσία ο Μάνος Αντωνίου.

Η καλλιτεχνική παρουσία των συντελεστών, σε συνδυασμό με τη συμβολική βράβευση του Συλλόγου, δημιούργησε μια βραδιά που δεν περιορίστηκε στην απόδοση τιμής για το παρελθόν, αλλά ανέδειξε και τη δυναμική του πολιτισμού ως ζωντανής δύναμης για το παρόν και το μέλλον. Για τα Φιλιατρά, η συγκεκριμένη βραδιά ήταν κάτι περισσότερο από μια τιμητική εκδήλωση. Ήταν μια γιορτή μνήμης, πολιτισμού και συνέχειας, με τον Σύλλογο Φιλοπροόδων να επιβεβαιώνει, έναν αιώνα μετά, ότι η πολιτιστική δημιουργία μπορεί να ενώνει τις γενιές και να αποτελεί σημαντικό κεφάλαιο για το μέλλον της πόλης.