Καλαμάτα: Στην τελική ευθεία τα έργα στην παιδική χαρά της Νέδοντος

Οι παρεμβάσεις αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στις επόμενες ημέρες, με την εικόνα του χώρου να έχει ήδη αλλάξει αισθητά. Το νέο δίχρωμο πλαστικό δάπεδο ασφαλείας έχει δώσει περισσότερο χρώμα στην παιδική χαρά, ενώ παράλληλα συνεχίζονται οι τελευταίες εργασίες για τη συνολική διαμόρφωση και αναβάθμισή της.

Το έργο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, εξυγίανση και προετοιμασία του εδάφους, δημιουργία κρασπέδων, αποξήλωση και επανατοποθέτηση του υφιστάμενου εξοπλισμού, καθώς και ενίσχυση των παιχνιδιών και των υποδομών του χώρου.

Η δαπάνη για την υλοποίηση του έργου καλύπτεται από δωρεά της ΔΕΗ Α.Ε., την οποία έχει αποδεχθεί ο Δήμος Καλαμάτας, στο πλαίσιο προγράμματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Ένα ζήτημα που παραμένει, ωστόσο, είναι αυτό της σκίασης, καθώς πέρα από λίγα στοιχεία ο χώρος είναι εκτεθειμένος.

Μένει να φανεί εάν στο πλαίσιο της τελικής διαμόρφωσης προβλέπονται νέες φυτεύσεις δέντρων ή άλλες παρεμβάσεις που θα προσφέρουν φυσική σκιά, καθώς κατά τους θερινούς μήνες -αλλά και ευρύτερα, οι υψηλές θερμοκρασίες καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολη την παραμονή παιδιών και γονέων στον χώρο.

Η αναβάθμιση της παιδικής χαράς εντάσσεται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό για τη δημιουργία ενός σύγχρονου και λειτουργικού χώρου παιχνιδιού, με στόχο να εξελιχθεί σε μια «μητροπολιτική» παιδική χαρά και σε σημείο αναφοράς για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή.

Με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων, η νέα παιδική χαρά αναμένεται να προσφέρει ασφαλέστερες και πιο σύγχρονες υποδομές για τα παιδιά, αναβαθμίζοντας παράλληλα έναν από τους πλέον κεντρικούς και πολυσύχναστους χώρους αναψυχής της πόλης.

Το έργο συμπεριλαμβανόταν στην «Ανάπλαση δικτύου οδών και πεζοδρόμων στο Ιστορικό Κέντρο (οδοί Κολοκοτρώνη, Σφακτηρίας, Καπετάν Κρόμπα κ.λ.π.)», έχοντας τονίσει ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος πως η δημοτική αρχή είχε κάνει προσωπικές κινήσεις για να αναβαθμιστεί και στο παρελθόν η παιδική χαρά, υπενθυμίζοντας πως η σύμβαση διαλύθηκε μόλις συμπληρώθηκε το 80% του έργου.

Τ.Αν.