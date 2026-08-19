Ασφαλτόστρωση στην οδό Ελαιοχωρίου – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Οι εργασίες θα γίνουν σε μήκος περίπου 2 χλμ, με αρχή 1,5 χλμ από τη διασταύρωση με την οδό Λακωνικής / Μάνης. Οπως τονίζεται από τον Δήμο Καλαμάτας, λόγω των παραπάνω εργασιών, απαιτείται διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Ελαιοχωρίου στο εν λόγω οδικό τμήμα και οι πολίτες θα πρέπει να χρησιμοποιούν όσο το δυνατό εναλλακτικές διαδρομές για την πρόσβαση τους στα οικεία μέρη (προς Ελαιοχώρι και Ι.Μ. Δημιόβης από Μενινά και Περιβολάκια).