Παρεμβάσεις συντήρησης, αποκατάστασης και αναβάθμισης σχολικών εγκαταστάσεων στον Δήμο Καλαμάτας

Σε εκτεταμένες εργασίες συντήρησης, αποκατάστασης και αναβάθμισης σχολικών εγκαταστάσεων προχωρά ο Δήμος Καλαμάτας, με παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη σε παιδικούς σταθμούς, νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου, οι εργασίες πραγματοποιούνται είτε με ίδια μέσα και συνεργεία αυτεπιστασίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών είτε μέσω αναδόχων, ενώ παράλληλα υλοποιούνται έργα στο πλαίσιο του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» μέσω των Κτιριακών Υποδομών Α.Ε.

Σήμερα, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, συνοδευόμενος από τους αντιδημάρχους Δημήτρη Μαστραγγελόπουλο και Σωτήρη Κριτσωτάκη, επισκέφθηκε σχολικές μονάδες στις οποίες εκτελούνται εργασίες.

Οι παρεμβάσεις αφορούν τόσο καθημερινές ανάγκες συντήρησης και αποκατάστασης φθορών όσο και μεγαλύτερης κλίμακας εργασίες, όπως μονώσεις, επισκευές αθλητικών χώρων, αποκαταστάσεις όψεων, ελαιοχρωματισμούς, αντικαταστάσεις δαπέδων και πλακιδίων, βελτιώσεις σε χώρους υγιεινής και ανακατασκευές αύλειων χώρων.

Στον Παιδικό Σταθμό Βέργας πραγματοποιούνται εργασίες κατασκευής χωρισμάτων γυψοσανίδας και ελαιοχρωματισμών, ενώ παρεμβάσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και σε αρκετά νηπιαγωγεία. Στο 17ο Νηπιαγωγείο αντικαθίσταται η στέγη στο λεβητοστάσιο και την αποθήκη και διαμορφώνεται ο προαύλιος χώρος, στο 5ο Νηπιαγωγείο αντικαθίστανται τα πλακίδια σε όλη την επιφάνεια του σχολείου, ενώ στο Νηπιαγωγείο Βέργας πραγματοποιούνται ελαιοχρωματισμοί και αντικατάσταση πλακιδίων.

Αντίστοιχα, σε δημοτικά σχολεία του Δήμου πραγματοποιούνται εργασίες διαφορετικής έκτασης. Στο 8ο Δημοτικό γίνονται μόνωση της ταράτσας και επισκευή του γηπέδου μπάσκετ, στο 10ο Δημοτικό εργασίες μόνωσης, ενώ στο 12ο Δημοτικό προβλέπονται μόνωση και αντικατάσταση πλακιδίων σε επιφάνεια περίπου 200 τετραγωνικών μέτρων.

Στο 18ο Δημοτικό βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή δικτύου ομβρίων, στο Δημοτικό Σχολείο Άριος έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες στους νέους χώρους υγιεινής και στο Δημοτικό Σχολείο Σπερχογείας προχωρά η ανακατασκευή του προαυλίου, με επόμενο στάδιο την ασφαλτόστρωση. Στο 16ο Δημοτικό πραγματοποιούνται επισκευές στις εξωτερικές όψεις, ελαιοχρωματισμοί και μονώσεις, καθώς και εργασίες επισκευής και βαφής στις κερκίδες.

Παρεμβάσεις υλοποιούνται και σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στο Γυμνάσιο Παραλίας επισκευάζεται το δάπεδο με συνθετικό τάπητα στον εξωτερικό χώρο, ενώ εργασίες γίνονται και στο δάπεδο του ισογείου. Στο Γυμνάσιο Θουρίας επισκευάζονται τα γήπεδα μπάσκετ και βόλεϊ και πραγματοποιείται πλαστικοποίηση των επιφανειών τους, ενώ στο συγκρότημα του 2ου Γυμνασίου και 2ου Λυκείου βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες μόνωσης της ταράτσας.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι παρεμβάσεις μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» στο 4ο Γυμνάσιο, το 6ο Γυμνάσιο, το 1ο και το 2ο ΕΠΑΛ, το 3ο Γυμνάσιο και το 5ο Λύκειο.

Οι συγκεκριμένες εργασίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων επισκευές και ανακατασκευές γηπέδων βόλεϊ και μπάσκετ, μονώσεις, ελαιοχρωματισμούς, αποκαταστάσεις όψεων και παρεμβάσεις σε χώρους υγιεινής.

Ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, αναφερόμενος στις εργασίες, υπογράμμισε ότι η φροντίδα των σχολικών εγκαταστάσεων αποτελεί μια διαρκή διαδικασία και όχι μια σειρά αποσπασματικών παρεμβάσεων.

Όπως ανέφερε, ο Δήμος αξιοποιεί τα συνεργεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, τη συνεργασία με αναδόχους και διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία, με στόχο οι σχολικές μονάδες να παραμένουν ασφαλείς, λειτουργικές και να προσφέρουν ένα σύγχρονο και ποιοτικό περιβάλλον σε μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Σύμφωνα με τον Δήμο, οι ανάγκες των σχολείων καταγράφονται και ιεραρχούνται σε συνεχή βάση, ώστε οι απαραίτητες εργασίες να προγραμματίζονται ανάλογα με τις προτεραιότητες κάθε σχολικής μονάδας.