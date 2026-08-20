Ο Παν. Τζαβάρας άμισθος ειδικός σύμβουλος του δημάρχου Καλαμάτας

Με απόφαση του δημάρχου Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλου, ανατίθενται στον Παναγιώτη Τζαβάρα καθήκοντα άμισθου ειδικού συμβούλου δημάρχου για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό και την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Σύμφωνα με την απόφαση, αποστολή είναι η επιστημονική και στρατηγική υποστήριξη του δημάρχου στον σχεδιασμό, την προώθηση και την παρακολούθηση πολιτικών και δράσεων που αξιοποιούν τις δυνατότητες του ψηφιακού μετασχηματισμού και της τεχνητής νοημοσύνης προς όφελος της αποτελεσματικότερης λειτουργίας του Δήμου, της αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών και της βελτίωσης της καθημερινότητας των πολιτών.

Ο ρόλος του για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό και την Τεχνητή Νοημοσύνη αποσκοπεί στην εισαγωγή σύγχρονων πρακτικών διοίκησης, στην αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης και των διεθνών καλών πρακτικών, καθώς και στην ανάπτυξη συνεργασιών που ενισχύουν την εξωστρέφεια, την καινοτομία και τη βιώσιμη ψηφιακή εξέλιξη του Δήμου Καλαμάτας και περιλαμβάνει:

Τον στρατηγικό σχεδιασμό και την παρακολούθηση δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου.

Την αξιολόγηση και προώθηση εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης για τη βελτίωση της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών και της εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων.

Την ανάπτυξη προτάσεων για τον εκσυγχρονισμό και την απλούστευση διοικητικών διαδικασιών μέσω της αξιοποίησης ψηφιακών τεχνολογιών.

Την παρακολούθηση διεθνών εξελίξεων, καλών πρακτικών και καινοτόμων εφαρμογών στους τομείς της ψηφιακής διακυβέρνησης και της τεχνητής νοημοσύνης.

Την ανάπτυξη συνεργασιών με Πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα, επιστημονικούς φορείς και οργανισμούς της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Την υποστήριξη της συμμετοχής του Δήμου σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα που σχετίζονται με τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την τεχνητή νοημοσύνη και τις νέες τεχνολογίες.

Τον σχεδιασμό δράσεων επιμόρφωσης και ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου.

Τη διαμόρφωση εισηγήσεων και προτάσεων πολιτικής προς τον δήμαρχο για ζητήματα που εμπίπτουν στο αντικείμενο της θέσης.

Ο δήμαρχος καλωσόρισε τον κ. Τζαβάρα και ευχήθηκε «καλή και γόνιμη συνεργασία».