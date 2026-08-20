«Aρτος Οίνος Έλαιον»: Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεσσηνιακή γη και την παράδοση

Η μεσσηνιακή γη, η παράδοση και οι άνθρωποι που διατήρησαν ζωντανή τη σύνδεση με τα προϊόντα και τις αγροτικές εργασίες του τόπου βρίσκονται στο επίκεντρο της προβολής του ντοκιμαντέρ «Άρτος Οίνος Έλαιον».

Η προβολή θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 22 Αυγούστου, στις 9 μ.μ., στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων και συγκεκριμένα στον χώρο του Πατινάζ, μέσω του Ηλιακού Κινηματογράφου, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Η συγκεκριμένη διοργάνωση επιχειρεί να συνδέσει τον πολιτισμό με την τοπική αγροτική ανάπτυξη και την παράδοση, μέσα από χορούς, αναβιώσεις αγροτικών εργασιών, παρασκευή τοπικών εδεσμάτων και εικόνες που αναδεικνύουν τη σχέση των ανθρώπων με τη γη.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν χθες ο αντιδήμαρχος Πρασίνου, Αγροτικής Ανάπτυξης και Διαχείρισης Αδέσποτων Γιάννης Δούβας και ο εθελοντής Νίκος Κισκήρας, αναφέρθηκαν στη σημασία της διοργάνωσης και στη διαχρονική σύνδεση της Μεσσηνίας με τον άρτο, τον οίνο και το ελαιόλαδο.

Ο Γιάννης Δούβας σημείωσε ότι τα τρία αυτά προϊόντα αποτελούν διαχρονικά βασικά στοιχεία της ζωής και του πολιτισμού, καθώς είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τη γη, την παράδοση, την καθημερινότητα των ανθρώπων και την ιστορία της Μεσσηνίας.

Παράλληλα, στάθηκε ιδιαίτερα στην επιλογή του Δημοτικού Πάρκου Σιδηροδρόμων ως χώρου φιλοξενίας της εκδήλωσης, επισημαίνοντας ότι ταιριάζει απόλυτα με τον χαρακτήρα της. Όπως ανέφερε, στόχος είναι να δίνεται ζωή στους δημόσιους χώρους της πόλης και να δημιουργούνται εκδηλώσεις ανοιχτές σε όλους, απευθύνοντας κάλεσμα τόσο στους κατοίκους όσο και στους επισκέπτες να δώσουν το «παρών».

Η φετινή εκδήλωση έχει και έντονο συμβολικό χαρακτήρα, καθώς είναι αφιερωμένη στους ανθρώπους που συνέβαλαν στη δημιουργία της διοργάνωσης το 2012 και σήμερα δεν βρίσκονται στη ζωή.

Ο Νίκος Κισκήρας αναφέρθηκε στην αρχή αυτής της προσπάθειας, σημειώνοντας ότι μια παρέα ανθρώπων, με κοινό σημείο αναφοράς την αγάπη για τη μεσσηνιακή γη, σε συνεργασία με τον τότε δήμαρχο Παναγιώτη Νίκα και τον τότε αντιδήμαρχο Θανάση Βασιλόπουλο, άναψε μια μικρή «φλόγα» στο Πάρκο του ΟΣΕ.

Όπως είπε, το οδοιπορικό του Σαββάτου είναι αφιερωμένο σε δέκα πολύτιμους συνεργάτες που έφυγαν από τη ζωή, αφήνοντας όμως ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους στη διοργάνωση.

Πρόκειται για τους Κωνσταντίνο Γεωργανά, Δήμητρα Γιαννακοπούλου, Γεώργιο Καμπουγέρη, Στέλλα Λιανού, Δημήτριο Λυκοτραφίτη, Ιωάννη Μουτσούλα, Ευάγγελο Πατικόπουλο, Σωτήριο Τζαμουράνη, Πέτρο Φράγκο και Κωνσταντίνο Ψυχογιό.

Στο ντοκιμαντέρ θα προβληθούν σκηνές από τη διοργάνωση του 2014, μέσα από χαρακτηριστικές δραστηριότητες και αγροτικές εργασίες που αποτυπώνουν τη σχέση της τοπικής κοινωνίας με τη γη, την παραγωγή και την παράδοση.