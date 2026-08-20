Καλαμάτα: Συνεχίζεται η διαμόρφωση νέων περιφερειακών χώρων στάθμευσης

Συνεχίζονται από τον Δήμο Καλαμάτας οι παρεμβάσεις για τη βελτίωση των συνθηκών στάθμευσης στην πόλη, με έμφαση τόσο στην αναβάθμιση υφιστάμενων δημοτικών χώρων όσο και στη δημιουργία νέων, οργανωμένων και λειτουργικών χώρων περιφερειακά του κέντρου.

Στο πλαίσιο αυτό, ολοκληρώθηκε η αναδιαμόρφωση του δημοτικού χώρου στάθμευσης στην οδό Αθηνών, κοντά στο Δημαρχείο και συγκεκριμένα μεταξύ των οδών Αλεξάνδρου Παναγούλη και Παύλου Μπακογιάννη.

Ο συγκεκριμένος χώρος, αναβαθμίστηκε και οργανώθηκε, με τη διαμόρφωση και διαγράμμιση 24 θέσεων στάθμευσης, ώστε να εξυπηρετεί με καλύτερο τρόπο τις ανάγκες των κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε διάνοιξη της οδού Αλεξάνδρου Παναγούλη, η οποία πλέον καταλήγει στην οδό Αθηνών και λειτουργεί με διπλή κατεύθυνση κυκλοφορίας. Με την παρέμβαση αυτή αντιμετωπίστηκε ένα σημαντικό πρόβλημα που υπήρχε στην περιοχή, καθώς η άναρχη στάθμευση δυσχέραινε την κυκλοφορία και την πρόσβαση.

Στον αναβαθμισμένο χώρο στάθμευσης βρέθηκε σήμερα, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, συνοδευόμενος από τον αντιδήμαρχο Συντήρησης Υποδομών Δημήτρη Μαστραγγελόπουλο, τον αντιδήμαρχο Νέων Έργων Βασίλη Κουτραφούρη και τον αντιδήμαρχο Οικονομικών και Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας Γιώργο Φάβα. Ο δήμαρχος ενημερώθηκε για την ολοκλήρωση των εργασιών και αναφέρθηκε στον συνολικό σχεδιασμό του Δήμου για την αντιμετώπιση του ζητήματος της στάθμευσης, ιδιαίτερα στο κέντρο της πόλης.

Θ. Βασιλόπουλος: Προτεραιότητα οι περιφερειακοί χώροι στάθμευσης στην Καλαμάτα

Στη δημιουργία και διαμόρφωση περιφερειακών χώρων στάθμευσης στην Καλαμάτα αναφέρθηκε ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος, επισημαίνοντας ότι στόχος της δημοτικής αρχής είναι να μειωθεί η πίεση που δέχεται το κέντρο της πόλης από την κυκλοφορία και τη στάθμευση των οχημάτων.

Ο κ. Βασιλόπουλος, με αφορμή τις παρεμβάσεις στον χώρο στάθμευσης στην οδό Αθηνών, ανέφερε ότι ο χώρος διαμορφώθηκε από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου και τα συνεργεία αυτεπιστασίας, με έμφαση στην εξασφάλιση της πρόσβασης των κατοίκων στις οικίες τους και στην καλύτερη οργάνωση της στάθμευσης.

Παράλληλα, σημείωσε ότι με τη διάνοιξη της οδού Αλεξάνδρου Παναγούλη και τη λειτουργία της σε διπλή κατεύθυνση αντιμετωπίστηκε ένα χρόνιο πρόβλημα που, όπως είπε, συνδεόταν με την άναρχη στάθμευση και τις δυσκολίες στην κυκλοφορία.

Ο δήμαρχος υπογράμμισε ότι το ζήτημα της στάθμευσης παραμένει ιδιαίτερα έντονο στο κέντρο της Καλαμάτας και για τον λόγο αυτό, όπως ανέφερε, έχει τεθεί ως προτεραιότητα η δημιουργία περιφερειακών χώρων όπου οι οδηγοί θα μπορούν να αφήνουν τα οχήματά τους και να συνεχίζουν προς το κέντρο με τα πόδια ή με την αστική συγκοινωνία.

Όπως επεσήμανε, ήδη υπάρχει μεγάλος χώρος στάθμευσης στην περιοχή της Κεντρικής Αγοράς, ενώ αυτή την περίοδο διαμορφώνεται ακόμη ένας χώρος στην αρχή της οδού Αθηνών, δυτικά της πόλης. Σύμφωνα με τον ίδιο, πρόκειται για έκταση περίπου δύο στρεμμάτων, η οποία θα μπορεί να φιλοξενεί περίπου 100 αυτοκίνητα.

Ο κ. Βασιλόπουλος πρόσθεσε ότι δίπλα στον συγκεκριμένο χώρο υπάρχει δυνατότητα στάσης της αστικής συγκοινωνίας, ώστε οι πολίτες να μπορούν να αφήνουν εκεί τα οχήματά τους και να μετακινούνται ευκολότερα προς το κέντρο.

Αναφερόμενος σε μεγάλες διοργανώσεις, όπως η Λευκή Νύχτα, τόνισε ότι εξετάζεται η ενίσχυση και η πυκνότερη σύνδεση των περιφερειακών χώρων στάθμευσης με την αστική συγκοινωνία.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι ανάλογη παρέμβαση έχει δρομολογηθεί και στην ανατολική πλευρά της Καλαμάτας, στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, όπου, όπως είπε, έχει ήδη ανατεθεί η δημιουργία και διαμόρφωση μεγάλου χώρου στάθμευσης.

Ο δήμαρχος ανέφερε ακόμη ότι ο σχεδιασμός αφορά τη δημιουργία ενός συνολικού δικτύου περιφερειακών χώρων στάθμευσης, με σκοπό να περιοριστεί η ανάγκη εισόδου των οχημάτων στον κεντρικό ιστό. Τέλος, σημείωσε ότι ο Δήμος συνεχίζει να αναζητά και άλλους διαθέσιμους χώρους, προκειμένου να δημιουργηθούν επιπλέον θέσεις στάθμευσης τόσο περιφερειακά όσο και μέσα στην πόλη.