Στο μέλλον η ενεργειακή αναβάθμιση του Μητροπολιτικού Μεγάρου

Την απόσυρση της πρότασης για την «Ενεργειακή Αναβάθμιση Μητροπολιτικού Μεγάρου» ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, έπειτα από σχετική εισήγηση και συζήτηση που ανέδειξε διαφορετικές προσεγγίσεις γύρω από τη σκοπιμότητα αλλά και τη διαδικασία χρηματοδότησης του έργου.

Η πρόταση, συνολικού προϋπολογισμού 1,1 εκατ. ευρώ, είχε υποβληθεί στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΠΕΛ 109 του Προγράμματος «Πελοπόννησος 2021-2027», που αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιριακών υποδομών στην περιοχή ΒΑΑ Καλαμάτας. Σύμφωνα με την εισήγηση, έπειτα από ενημέρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος, κρίθηκε ότι η πρόταση θα πρέπει να αποσυρθεί, ώστε να εκδοθεί νέα πρόσκληση στην οποία θα συμπεριλαμβάνεται ως δικαιούχος και η Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας και να ακολουθήσει η επανυποβολή της.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η δημοτική σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Ευγενία Κούβελα σημείωσε πως η παράταξή της θεωρεί ότι δικαιώθηκε, καθώς, όπως ανέφερε, είχε επισημάνει εξαρχής την αστοχία που υπήρχε στη διαδικασία.

Η ίδια ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι η παράταξή της δεν είναι αντίθετη με την ουσία του έργου, αναγνωρίζοντας ότι το Μητροπολιτικό Μέγαρο είναι ένα κτίριο που χρειάζεται ενεργειακή αναβάθμιση.

Διαφορετική θέση εξέφρασε η σύμβουλος της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Χριστίνα Καντζιλιέρη, η οποία δήλωσε αντίθετη με την ενεργειακή αναβάθμιση του συγκεκριμένου κτιρίου μέσω του Δήμου. Όπως υποστήριξε, δεν αποτελεί αρμοδιότητα του Δήμου να υποβάλλει αιτήσεις για λογαριασμό της Μητρόπολης, εκτιμώντας παράλληλα ότι υπάρχουν σημαντικότερες ανάγκες που θα πρέπει να προηγηθούν.

Η κ. Καντζιλιέρη αναφέρθηκε ειδικότερα στα σχολικά κτίρια, καθώς και στους αθλητικούς και πολιτιστικούς χώρους της πόλης, υποστηρίζοντας ότι εκεί θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα.

Απαντώντας, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος επεσήμανε ότι και το Μητροπολιτικό Μέγαρο αποτελεί δημόσιο κτίριο, ενώ σημείωσε πως πρόκειται για έναν χώρο στον οποίο προσέρχεται καθημερινά σημαντικός αριθμός πολιτών.

Από την πλευρά του, ο αντιδήμαρχος Βασίλης Παπαευσταθίου εξήγησε ότι σε αρκετές περιπτώσεις ο Δήμος λειτουργεί ως τεχνικός σύμβουλος της Μητρόπολης, καθώς η τελευταία δεν διαθέτει δική της τεχνική υπηρεσία. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε το Ψηφιακό Μουσείο της Μητρόπολης.

Ο κ. Παπαευσταθίου παρουσίασε επίσης το ιστορικό της υπόθεσης και το γραφειοκρατικό σκέλος που οδήγησε στην ανάγκη απόσυρσης της πρότασης. Όπως ανέφερε, η διαδικασία αναμένεται πλέον να διευκολυνθεί και χρονικά, ώστε να προχωρήσει το επόμενο διάστημα η έκδοση νέας πρόσκλησης και να καταστεί δυνατή η επανυποβολή της πρότασης με τη σωστή διαδικασία.

Τ.Αν.