Χρειάζονται 15 εκατ. ευρώ για παρεμβάσεις στον Ταΰγετο - Εχουν εξασφαλιστεί μόνο 2 εκατ. ευρώ!

Με τις πραγματικές ανάγκες για ουσιαστικές και μόνιμες παρεμβάσεις στον Ταΰγετο να αποτιμώνται από τον Δήμο Καλαμάτας σε περισσότερα από 15 εκατ. ευρώ και την κρατική χρηματοδότηση που έχει εξασφαλιστεί μέχρι στιγμής να περιορίζεται συνολικά στα 2 εκατ. ευρώ, το χάσμα ανάμεσα στις ανάγκες και στους διαθέσιμους πόρους παραμένει μεγάλο.

Η εικόνα αυτή αναδείχθηκε με σαφήνεια κατά τη συζήτηση στη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, για την εισήγηση με θέμα την έγκριση μελέτης του έργου: «Αποκατάσταση από θεομηνία οδικού δικτύου στη Δ.Ε. Καλαμάτας & Δ.Ε. Θουρίας», όπου εγκρίθηκε ομόφωνα.

Η συγκεκριμένη μελέτη που τέθηκε προς έγκριση αφορά έργο προϋπολογισμού 1 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την αποκατάσταση ζημιών στις Δημοτικές Ενότητες Καλαμάτας και Θουρίας, με ανάθεση μέσω διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω του κατεπείγοντος.

Οι παρεμβάσεις αφορούν κυρίως τις περιοχές Νέδουσας – Αλαγονίας, Αρτεμισίας, Ελαιοχωρίου, Καλαμάτας και τη Δ.Ε. Θουρίας και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, λιθοδομές και έργα προστασίας πρανών, επενδεδυμένες τάφρους, φρεάτια απορροής ομβρίων, στηθαία ασφαλείας, αποκαταστάσεις τσιμεντόδρομων, έργα αποστράγγισης, βάσεις οδοστρωσίας και ασφαλτοστρώσεις.

Απαντώντας σε ερωτήσεις της αντιπολίτευσης, ο αντιδήμαρχος Δημήτρης Μαστραγγελόπουλος ξεκαθάρισε ότι τα χρήματα που έχουν εξασφαλιστεί, συνολικά 2 εκατ. ευρώ, δεν επαρκούν για το σύνολο των απαιτούμενων παρεμβάσεων.

Όπως σημείωσε, με τα διαθέσιμα ποσά μπορούν να προχωρήσουν κυρίως μικρότερης κλίμακας έργα, όπως λιθοδομές, ασφαλτοστρώσεις και άλλες αντίστοιχες αποκαταστάσεις, επισημαίνοντας παράλληλα ότι για την ανάθεση θα ακολουθηθεί η διαδικασία της διαπραγμάτευσης.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, ο οποίος τόνισε ότι τα χρήματα δεν είναι αρκετά και πως για να αντιμετωπιστούν ουσιαστικά τα προβλήματα απαιτούνται πολλοί περισσότεροι πόροι.

Όπως ανέφερε, ο Δήμος δεν πρόκειται να σταματήσει τις διεκδικήσεις του, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να εξασφαλιστεί στη συνέχεια μία συμπληρωματική, ικανοποιητική χρηματοδότηση.

Η δημοτική σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Ευγενία Κούβελα εξέφρασε τις ενστάσεις της σχετικά με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, παρότι, όπως αναγνώρισε, η νομοθεσία τη δίνει ως δυνατότητα σε κατεπείγουσες περιπτώσεις.

Η ίδια έθεσε παράλληλα το ζήτημα της ετοιμότητας του Δήμου απέναντι σε ένα πιθανό νέο ακραίο καιρικό φαινόμενο, παρατηρώντας ότι η κλιματική αλλαγή «δεν περιμένει» και φέρνοντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα όσα διαδραματίστηκαν πρόσφατα στο Οίτυλο.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις ζημιές στον Ταΰγετο, υπογραμμίζοντας ότι η μελέτη θα πρέπει να αντιμετωπίσει με σοβαρότητα το σύνολο των προβλημάτων που έχουν καταγραφεί. Παράλληλα, τόνισε πως η επίβλεψη από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου οφείλει να είναι αυστηρή, προκειμένου να τηρηθούν στην πράξη όλα όσα θα προβλέπονται από τη μελέτη.

Η κα. Κούβελα στάθηκε στο γεγονός ότι σε σημεία όπου είχαν πραγματοποιηθεί παρεμβάσεις και παλαιότερα εμφανίζονται εκ νέου προβλήματα, γεγονός που, όπως σημείωσε, δημιουργεί ερωτήματα για πιθανές αστοχίες ή πρόχειρες λύσεις του παρελθόντος.

Κλείνοντας, εξέφρασε την αισιοδοξία της ότι με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μεθόδων μπορούν να δοθούν αποτελεσματικότερες λύσεις, σημειώνοντας ταυτόχρονα ότι ο Ταΰγετος δεν είναι η μοναδική περιοχή που αντιμετωπίζει αντίστοιχα ζητήματα.

Η σύμβουλος της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Χριστίνα Καντζιλιέρη, με αφορμή τις αναφορές ότι τα χρήματα δεν επαρκούν, εξέφρασε τον φόβο ότι τελικά μπορεί να γίνουν «πασαλείμματα» αντί για έργα ουσίας.

Η ίδια ζήτησε να ληφθεί σοβαρά υπόψη το πόρισμα του ΕΑΓΜΕ, ενώ κάλεσε τη δημοτική αρχή να ακούσει περισσότερο και τους κατοίκους των συγκεκριμένων περιοχών, καθώς, όπως σημείωσε, είναι εκείνοι που γνωρίζουν καλύτερα τις ιδιαιτερότητες και τα προβλήματα του τόπου τους.

Σε διαφορετική περίπτωση, όπως ανέφερε, υπάρχει ο κίνδυνος το πρόβλημα απλώς να «κρυφτεί κάτω από το χαλί», χωρίς να αντιμετωπιστεί στη ρίζα του.

Στις προηγούμενες εργολαβίες και στα σημεία όπου έχουν ήδη γίνει στο παρελθόν αποκαταστάσεις εστίασε ο δημοτικός σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Κανάκης.

Όπως τόνισε, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε μετά από λίγα χρόνια να μη βρεθεί ξανά ο Δήμος στην ίδια θέση, συζητώντας για τα ίδια προβλήματα και αναζητώντας νέες χρηματοδοτήσεις για τις ίδιες περιοχές.

Κατά τον ίδιο, είναι απαραίτητο να εξεταστεί τι ακριβώς πήγε λάθος στις παλαιότερες παρεμβάσεις και ποιες παραλείψεις ή αστοχίες υπήρξαν, ώστε αυτή τη φορά να χαραχθεί μία διαφορετική πορεία και οι εργασίες να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια και αποτελεσματικότητα.

Παράλληλα, πρότεινε στη δημοτική αρχή να δημοσιοποιήσει τα στοιχεία που θα προκύψουν από τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης με τους πιθανούς αναδόχους, ώστε να υπάρχει πλήρης διαφάνεια και να μη δημιουργούνται «ψίθυροι» γύρω από τη διαδικασία.

Ο Βασίλης Κανάκης έθεσε ακόμη το ζήτημα των κριτηρίων με τα οποία θα καθοριστεί η σειρά των εργασιών. Όπως παρατήρησε, στην εισήγηση περιλαμβάνεται μεγάλος αριθμός περιοχών και, με δεδομένο ότι οι διαθέσιμοι πόροι είναι περιορισμένοι, υπάρχει το ενδεχόμενο κάποιες από αυτές να μείνουν τελικά εκτός των πρώτων παρεμβάσεων.

Για τον λόγο αυτό ζήτησε να γίνει σαφές με ποια κριτήρια θα επιλεγούν τα σημεία στα οποία θα δοθεί προτεραιότητα.

Παίρνοντας εκ νέου τον λόγο, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος αναφέρθηκε στις μεγάλες καταστροφές του 2019 και στη χρηματοδότηση ύψους 1.860.000 ευρώ που είχε τότε διατεθεί για την αντιμετώπιση των ζημιών.

Συγκρίνοντας εκείνη την περίοδο με τη σημερινή, σημείωσε ότι αυτή τη φορά ο Δήμος έχει εξασφαλίσει 1+1 εκατ. ευρώ.

Όπως είπε, τα ποσά αυτά μπορεί εκ πρώτης όψεως να μην φαίνονται μικρά, καθώς το πρώτο εκατομμύριο έδωσε τη δυνατότητα στον Δήμο να παρέμβει από την πρώτη στιγμή. Σύμφωνα με τον δήμαρχο, τα συνεργεία του Δήμου κινήθηκαν άμεσα και αποκατέστησαν την πρόσβαση προς όλα τα χωριά που είχαν αντιμετωπίσει προβλήματα.

Ο κ. Βασιλόπουλος υπογράμμισε ότι ο Δήμος δεν άφησε την κατάσταση στην τύχη της και πως, ακόμη και αν δεν εξασφαλίζονταν τα χρήματα από το κράτος, οι αναγκαίες πρώτες παρεμβάσεις θα χρηματοδοτούνταν από δημοτικούς πόρους.

Παρόλα αυτά, ξεκαθάρισε ότι τα 2 εκατ. ευρώ συνολικά δεν επαρκούν για την πραγματική διάσταση του προβλήματος.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, απαιτούνται πάνω από 15 εκατ. ευρώ προκειμένου να γίνουν στον Ταΰγετο ουσιαστικές, ολοκληρωμένες και σταθερές παρεμβάσεις, οι οποίες δεν θα περιοριστούν στην αποκατάσταση των σημερινών ζημιών, αλλά θα προσφέρουν μεγαλύτερη ασφάλεια και προστασία για το μέλλον.

Τα 2 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τον ίδιο, αποτελούν μία αρχή για την αποκατάσταση και την προστασία των πληγεισών περιοχών, όχι όμως την τελική απάντηση στο πρόβλημα.

Για τον λόγο αυτό άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων διεκδικήσεων και πρόσθετων χρηματοδοτήσεων, προκειμένου να μπορέσουν να προχωρήσουν οι επιπλέον παρεμβάσεις που θεωρούνται αναγκαίες.

Τ.Αν.