Καλαμάτα: Επανεκκινεί η κύρια φάση κατασκευής του κεντρικού αγωγού υδροδότησης

Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι προετοιμασίες για την επανεκκίνηση των εργασιών της κύριας φάσης του έργου κατασκευής του κεντρικού αγωγού υδροδότησης από τις πηγές του Πηδήματος προς την Καλαμάτα.

Καθημερινά καταφθάνουν στην πόλη φορτηγά με κοντέινερ, μεταφέροντας τους νέους σωλήνες Φ800 καθώς και τα απαραίτητα συνοδά εξαρτήματα.

Το εργοτάξιο της αναδόχου εταιρείας «Θέμελη», όπου πραγματοποιείται η εκφόρτωση και αποθήκευση του υλικού, επισκέφθηκε σήμερα ο δήμαρχος Καλαμάτας, Θανάσης Βασιλόπουλος. Τον δήμαρχο συνόδευαν ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ, Ανδρέας Καραγιάννης, ο γενικός διευθυντής της ΔΕΥΑΚ, Μιχάλης Βασιλειάδης, και ο διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών της Δημοτικής Επιχείρησης, Βασίλης Διαμαντόπουλος.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, υπήρξε ενημέρωση για το επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα του έργου. Συγκεκριμένα, η επανέναρξη των κατασκευαστικών εργασιών της κύριας φάσης προγραμματίζεται σύμφωνα με το Δήμο Καλαμάτας εντός του Σεπτεμβρίου.

Οι εργασίες θα ξεκινήσουν στο τμήμα από την Άνθεια έως το αντλιοστάσιο του Πηδήματος, συνολικού μήκους περίπου 2 χιλιομέτρων.

Σημειώνεται ότι το τμήμα από την Άνθεια μέχρι τη Θουρία έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, ενώ σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αναδόχου εταιρείας, το τμήμα Πήδημα – Άνθεια αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους.