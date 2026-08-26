Καλαμάτα: Σε εξέλιξη το έργο συντήρησης στο σχολικό συγκρότημα του πρώην Πολυκλαδικού

Με γοργούς ρυθμούς εξελίσσονται οι εργασίες επισκευής των εξωτερικών επιφανειών στο σχολικό συγκρότημα του πρώην Πολυκλαδικού.

Το έργο, ο προϋπολογισμός του οποίου αγγίζει το μισό εκατομμύριο ευρώ, χρηματοδοτείται και εκτελείται από τις «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» (ΚτΥπ Α.Ε.).

Στο σημείο των εργασιών πραγματοποίησε αυτοψία σήμερα ο δήμαρχος Καλαμάτας, Θανάσης Βασιλόπουλος, ο οποίος είχε και επικοινωνία με τον Μεσσήνιο διευθύνοντα σύμβουλο του Οργανισμού, Θανάση Γιάνναρη. Τον δήμαρχο συνόδευε στην αυτοψία στο σχολικό συγκρότημα ο αντιδήμαρχος Συντήρησης Υποδομών, Δημήτρης Μαστραγγελόπουλος.

Η τρέχουσα παρέμβαση επικεντρώνεται στην αποκατάσταση των ενανθρακώσεων στις εξωτερικές επιφάνειες, θωρακίζοντας στατικά και αισθητικά τα κτίρια.

Στο ίδιο σχολικό συγκρότημα είχε προηγηθεί εκτεταμένο έργο άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ, το οποίο περιελάμβανε την προμήθεια και τοποθέτηση εξειδικευμένων υγρομονωτικών και θερμομονωτικών υλικών για τη στεγανοποίηση και την ενεργειακή αναβάθμιση των οροφών.