eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2026 15:47

Καλαμάτα: Σε εξέλιξη το έργο συντήρησης στο σχολικό συγκρότημα του πρώην Πολυκλαδικού

Γράφτηκε από την

Καλαμάτα: Σε εξέλιξη το έργο συντήρησης στο σχολικό συγκρότημα του πρώην Πολυκλαδικού

Navarino Agora

Με γοργούς ρυθμούς εξελίσσονται οι εργασίες επισκευής των εξωτερικών επιφανειών στο σχολικό συγκρότημα του πρώην Πολυκλαδικού.

Το έργο, ο προϋπολογισμός του οποίου αγγίζει το μισό εκατομμύριο ευρώ, χρηματοδοτείται και εκτελείται από τις «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» (ΚτΥπ Α.Ε.).

Στο σημείο των εργασιών πραγματοποίησε αυτοψία σήμερα ο δήμαρχος Καλαμάτας, Θανάσης Βασιλόπουλος, ο οποίος είχε και επικοινωνία με τον Μεσσήνιο διευθύνοντα σύμβουλο του Οργανισμού, Θανάση Γιάνναρη. Τον δήμαρχο συνόδευε στην αυτοψία στο σχολικό συγκρότημα ο αντιδήμαρχος Συντήρησης Υποδομών, Δημήτρης Μαστραγγελόπουλος.

Η τρέχουσα παρέμβαση επικεντρώνεται στην αποκατάσταση των ενανθρακώσεων στις εξωτερικές επιφάνειες, θωρακίζοντας στατικά και αισθητικά τα κτίρια.

Στο ίδιο σχολικό συγκρότημα είχε προηγηθεί εκτεταμένο έργο άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ, το οποίο περιελάμβανε την προμήθεια και τοποθέτηση εξειδικευμένων υγρομονωτικών και θερμομονωτικών υλικών για τη στεγανοποίηση και την ενεργειακή αναβάθμιση των οροφών.

Κατηγορία Δήμοι
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις