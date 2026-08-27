Κυκλοφοριακό έμφραγμα στο κέντρο της Καλαμάτας - Το δύσκολο παζλ της στάθμευσης και οι λύσεις που εξετάζονται

Καθώς το καλοκαίρι οδεύει προς το τέλος του ημερολογιακά και το κέντρο της πόλης ετοιμάζεται να επιστρέψει στους κανονικούς του ρυθμούς, το κυκλοφοριακό και, κυρίως, η έλλειψη χώρων στάθμευσης επανέρχονται δυναμικά στο προσκήνιο.

Με την εμπορική και επαγγελματική δραστηριότητα στο κέντρο να αναμένεται να ενταθεί το επόμενο διάστημα, η καθημερινή αναζήτηση μιας ελεύθερης θέσης αναμένεται να γίνει και πάλι ένα από τα βασικά ζητήματα για κατοίκους, εργαζομένους και επισκέπτες.

Οι απώλειες θέσεων που έχουν προκύψει τα τελευταία χρόνια λόγω των αναπλάσεων είναι δεδομένες, ενώ ως αντίβαρο προστίθενται οι αλλαγές που επέφεραν οι απομακρύνσεις εγκαταλελειμμένων οχημάτων από σημεία όπου επί χρόνια παρέμεναν σταθμευμένα. Την ίδια στιγμή, κάτοικοι και επαγγελματίες έχουν να συνυπολογίσουν πλέον και την 24ωρη χρέωση στους χώρους στάθμευσης του Νέδοντα.

Το πρόβλημα έχει αναγνωριστεί από τον Δήμο Καλαμάτας, ο οποίος έχει θέσει ως μία από τις προτεραιότητές του τη δημιουργία και διαμόρφωση περιφερειακών χώρων στάθμευσης. Η λογική του σχεδιασμού είναι τα οχήματα να μπορούν να παραμένουν εκτός του πιο επιβαρυμένου κεντρικού ιστού και οι πολίτες να συνεχίζουν την πορεία τους είτε με τα πόδια είτε χρησιμοποιώντας την αστική συγκοινωνία.

Στην πράξη, ωστόσο, η αλλαγή των καθημερινών συνηθειών αποδεικνύεται δύσκολη. Η χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς δεν έχει ακόμη ενταχθεί σε μεγάλο βαθμό στην καθημερινότητα των κατοίκων και, κατά συνέπεια, η δυνατότητα στάθμευσης όσο το δυνατόν πιο κοντά στο κέντρο εξακολουθεί να αποτελεί σταθερό ζητούμενο.

ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΕΣΕΙ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

Σε δηλώσεις – τοποθετήσεις του του μέσα στο 2026, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος είχε χαρακτηρίσει σύνθετο το πρόβλημα της στάθμευσης στο κέντρο, αναφερόμενος παράλληλα σε διαφορετικά σενάρια που θα μπορούσαν μελλοντικά να προσφέρουν ουσιαστική ανάσα στην πόλη.

Συγκεκριμένα, είχε ξεχωρίσει η αξιοποίηση χώρου πίσω από το Μέγαρο Χορού, η συζήτηση γύρω από την πιθανότητα κάλυψης του Νέδοντα από το ύψος του Μεγάρου Χορού έως τη γέφυρα της οδού Μακεδονίας, αλλά και η εκμετάλλευση χώρου περίπου απέναντι από την πλατεία Όθωνος, με τη χρήση σύγχρονων συστημάτων στάθμευσης.

Σε πρόσφατες δηλώσεις του στην “Ε”, ο δήμαρχος Καλαμάτας αναφέρθηκε στις τρεις αυτές κατευθύνσεις.

Για την περιοχή της πλατείας Όθωνος, και ειδικότερα προς το σημείο όπου σταθμεύουν φορτηγά, εξήγησε ότι εξετάζονται σύγχρονα μηχανικά συστήματα στάθμευσης, μέσω των οποίων τα οχήματα μετακινούνται σε διαφορετικά επίπεδα με ειδικά αναβατόρια. Όπως ανέφερε, έχει ήδη υπάρξει επαφή με εταιρεία που ειδικεύεται σε αντίστοιχες κατασκευές και ο Δήμος αναμένει συγκεκριμένη πρόταση προκειμένου να αξιολογήσει τις δυνατότητες εφαρμογής ενός τέτοιου μοντέλου στην Καλαμάτα.

Πρόκειται για μία λύση που θα μπορούσε να πολλαπλασιάσει τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων χωρίς να απαιτεί αντίστοιχα μεγάλη έκταση γης, στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό για μια περιοχή όπου η εξεύρεση ελεύθερων οικοπέδων αποτελεί από μόνη της δύσκολη υπόθεση.

Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο κάλυψης μέρους του Νέδοντα, ο κ. Βασιλόπουλος υπενθύμισε ότι πρόκειται για μια συζήτηση που έχει γίνει στο παρελθόν, χωρίς να υποτιμά τις σημαντικές τεχνικές και περιβαλλοντικές δυσκολίες ενός τέτοιου εγχειρήματος.

Άφησε, πάντως, ανοιχτό το ενδεχόμενο το θέμα να επανεξεταστεί στο μέλλον, σε συνδυασμό με την υλοποίηση του μεγάλου αντιπλημμυρικού έργου και τις περιβαλλοντικές μελέτες που θα το συνοδεύσουν.

Μια τέτοια παρέμβαση, εφόσον αποδεικνυόταν τεχνικά εφικτή και περιβαλλοντικά επιτρεπτή, θα μπορούσε σύμφωνα με τον ίδιο να προσφέρει μια πολύ πιο ουσιαστική λύση στις ανάγκες στάθμευσης της πόλης.

Διαφορετική είναι η εικόνα για τα σενάρια δημιουργίας οργανωμένων χώρων πίσω από το Μέγαρο Χορού ή μπροστά από το Διοικητήριο.

Το βασικό εμπόδιο σε αυτές τις περιπτώσεις είναι οικονομικό. Το χαμηλό αντίτιμο που ισχύει σήμερα για τη στάθμευση στην πόλη δυσκολεύει σύμφωνα με τον δήμαρχο Καλαμάτας τη δημιουργία ενός βιώσιμου χρηματοδοτικού μοντέλου μέσω Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα.

Με τα σημερινά δεδομένα, μια μεγάλη ιδιωτική επένδυση σε οργανωμένο πάρκινγκ δεν εμφανίζεται αρκετά ελκυστική από πλευράς απόδοσης, περιορίζοντας έτσι τις δυνατότητες υλοποίησης ενός έργου μέσω ΣΔΙΤ.

ΔΕΝ ΕΔΩΣΕ «ΑΝΑΣΑ» Η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ

Την ίδια στιγμή, άκαρπη απέβη για ακόμη μία φορά η προσπάθεια του Δήμου Καλαμάτας να εξασφαλίσει ιδιωτικά οικόπεδα για τη δημιουργία ανοικτών χώρων στάθμευσης στο κέντρο.

Στη σχετική δημοπρασία μέσα στο 2026 δεν υπήρξε «λευκός καπνός» για την κεντρική ζώνη, επιβεβαιώνοντας για μία ακόμη φορά τη δυσκολία εντοπισμού κατάλληλων εκτάσεων σε περιοχές όπου οι ανάγκες είναι μεγαλύτερες.

Ενδιαφέρον εκδηλώθηκε μόνο για την παραλιακή ζώνη, όπου κατατέθηκε προσφορά από ιδιώτη. Πρόκειται για το μεγάλο οικόπεδο ανάμεσα στις οδούς Παπανικολή, Κορώνης και Λεωνίδου, κοντά στη Ναυαρίνου.

Ο συγκεκριμένος χώρος είναι ήδη ιδιαίτερα γνωστός σε κατοίκους και επισκέπτες, καθώς χρησιμοποιείται άτυπα εδώ και χρόνια για την εξυπηρέτηση οχημάτων και τους θερινούς μήνες γεμίζει ασφυκτικά.

Έτσι, παρά τις προσδοκίες που είχαν καλλιεργηθεί από πέρυσι ότι η διαδικασία θα μπορούσε να οδηγήσει στην εξασφάλιση νέων εκτάσεων, το αποτέλεσμα περιορίστηκε στην παραλιακή ζώνη και μάλιστα χωρίς να δημιουργούνται, στην πράξη, εξ ολοκλήρου νέες θέσεις, καθώς το συγκεκριμένο οικόπεδο ήδη λειτουργεί ανεπίσημα ως πάρκινγκ.

Ο σχεδιασμός που εξετάζεται πλέον αφορά παρεμβάσεις ώστε να αποκτήσει επίσημα χαρακτηριστικά οργανωμένου πάρκινγκ, κατά το πρότυπο του χώρου που έχει διαμορφωθεί πίσω από την Ανάσταση.

Μένει να αποσαφηνιστεί ο τρόπος με τον οποίο θα οργανωθεί η έκταση, καθώς και αν η τελική παρέμβαση θα καταλάβει τμήμα του χώρου στον οποίο παλαιότερα προβλεπόταν η δημιουργία παιδικής χαράς.

ΠΡΟΧΩΡΟΥΝ ΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

Πιο χειροπιαστή είναι η εικόνα στις παρεμβάσεις που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.

Αυτή την περίοδο πραγματοποιούνται εργασίες για τη διαμόρφωση νέου υπαίθριου δημοτικού χώρου στάθμευσης, έκτασης περίπου 2.000 τετραγωνικών μέτρων, στην οδό Αθηνών.

Οι εργασίες εντάσσονται στο έργο «Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων και υπαίθριων χώρων στάθμευσης» και υλοποιούνται σύμφωνα με μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας.

Το συγκεκριμένο δημοτικό οικόπεδο, μαζί με αντίστοιχο χώρο περίπου 2.500 τετραγωνικών μέτρων στην οδό Αγίας Παρασκευής εκτιμάται ότι θα συμβάλει στην κάλυψη μέρους των αναγκών. Για τις επόμενες κινήσεις του Δήμου, ο αντιδήμαρχος Βασίλης Κουτραφούρης σημείωσε στην “Ε” ότι κάθε χρόνο γίνεται προσπάθεια να εντοπίζονται, μέσα από το εγκεκριμένο σχέδιο πόλης, κοινόχρηστοι χώροι οι οποίοι θα μπορούσαν να μετατραπούν σε υπαίθρια πάρκινγκ.

Η αναζήτηση αφορά τόσο περιφερειακές περιοχές όσο και σημεία πιο κοντά στον αστικό πυρήνα. Στο κέντρο, ωστόσο, τα πράγματα παραμένουν σαφώς πιο δύσκολα, καθώς η διαθεσιμότητα κατάλληλων εκτάσεων είναι περιορισμένη και οι δυνατότητες παρέμβασης μικρότερες.

Στόχος της δημοτικής αρχής είναι, όπου εντοπίζονται διαθέσιμοι χώροι, να μπορούν να προωθούνται οι απαιτούμενες εργολαβίες διαμόρφωσής τους, ώστε σταδιακά να δημιουργείται ένα ευρύτερο δίκτυο υπαίθριων θέσεων περιμετρικά αλλά και, όπου αυτό είναι δυνατό, πλησιέστερα στο κέντρο.