Ο Γερονικολός για το Πύργος – Τσακώνα: “Η κυβέρνηση της Ν.Δ. καταδίκασε την Τριφυλία”

Ειδικότερα, σε ανάρτησή του ο κ. Γερονικολός σημειώνει:

“Το ζήτημα του οδικού άξονα Πύργος – Καλό Νερό – Τσακώνα έθεσε για πολλοστή φορά το ΠΑΣΟΚ στη Βουλή, δια του βουλευτή Ηλείας Μιχάλη Κατρίνη, ζητώντας απαντήσεις από την κυβέρνηση και την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υποδομών για τον σχεδιασμό και την πορεία υλοποίησης του εξαιρετικά σημαντικού για ολόκληρη τη Μεσσηνία έργου.

Ωστόσο, για μια ακόμα φορά, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου δεν έδωσε συγκεκριμένες απαντήσεις σε μια σειρά ζητημάτων, που σχετίζονται με τη μελετητική ωριμότητα του έργου, τα αναγκαία χρηματοδοτικά εργαλεία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, παραπέμποντας σε ένα γενικόλογο μέλλον.

Με τον τρόπο αυτό επιβεβαιώθηκε και πάλι ότι, παρά τις κατά καιρούς βαρύγδουπες δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών, τις συσκέψεις, τις συναντήσεις, τις διαβεβαιώσεις, τα δήθεν χρονοδιαγράμματα, αλλά και τις «δεσμεύσεις» του ίδιου του Κυριάκου Μητσοτάκη, αυτή η κυβέρνηση θα μείνει στην ιστορία ως εκείνη που καταδίκασε την Τριφυλία.

Επί 7 χρόνια κοροϊδεύουν εν ψυχρώ μια ολόκληρη περιοχή, την αυτοδιοίκηση, τους φορείς και τους κατοίκους, που ζητούν σύγχρονο και ασφαλή οδικό άξονα.

Ως μόνη απάντηση στο αίτημά της Τριφυλίας έχουν να επιδείξουν τη μνημειώδη απραξία τους και τα ψέματα. Με 7 χρόνια κυβέρνηση τη Ν.Δ. το μόνο που είδε η Τριφυλία ήταν υποσχέσεις, προχειρότητα και ανικανότητα. Με 7 χρόνια κυβέρνηση τη Ν.Δ. η Τριφυλία και η Μεσσηνία έμειναν στο χθες”.

ΕΠΙΘΕΣΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΟΣΔΕ

“Φιάσκο με τη σφραγίδα της Ν.Δ. οι δηλώσεις για την ενιαία ενίσχυση”, επισημαίνει ο Μεν. Γερονικολός, σε δήλωσή του για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων των αγροτών στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ).

Μεταξύ άλλων, ο κ. Γερονικολός αναφέρει:

“Τις αντοχές του αγροτικού κόσμου δοκιμάζει, για μια ακόμα φορά, η κυβέρνηση της Ν.Δ., καθώς έχει μετατρέψει την υποβολή και την οριστικοποίηση των δηλώσεων στο ΟΣΔΕ, που αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την καταβολή των άμεσων ενισχύσεων, σε γραφειοκρατικό «Γολγοθά».

Σύμφωνα με τους ίδιους τους αγρότες, έχουν οριστικοποιηθεί ελάχιστες δηλώσεις, ενώ ταυτόχρονα η κυβέρνηση ζητά τη συναίνεσή τους σε παρακρατήσεις και συμψηφισμούς. Πρόκειται για ένα πρωτοφανές φιάσκο, καθώς υπάρχει άμεσος κίνδυνος καθυστέρησης καταβολής και απώλειας ευρωπαϊκών ενισχύσεων, ένα φιάσκο που αποδεικνύει ότι αυτή η κυβέρνηση δεν διαθέτει λύσεις για το σήμερα, δεν διαθέτει σχέδιο για το μέλλον.

Το ΠΑΣΟΚ εγκαίρως, όχι μόνο άσκησε σκληρή κριτική στις εγκληματικές επιλογές, τις καθυστερήσεις και τις παλινωδίες αυτής της κυβέρνησης, αλλά πρότεινε ένα συνολικό σχέδιο, που θα απαλλάξει τον αγροτικό κόσμο του τόπου από την ταλαιπωρία και την αβεβαιότητα.

Πλέον, μετά από μια εφιαλτική επταετία που επέβαλε η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στους αγρότες, είναι πασιφανές ότι ο ίδιος και το κόμμα του φέρουν ακέραιη την ευθύνη για την κατάντια του πρωτογενή τομέα”.