Αντιδράσεις στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ για μετατάξεις υπαλλήλων

Τέσσερις μετατάξεις - αποχωρήσεις υπαλλήλων της Επιχείρησης ενέκρινε χθες το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ, σε κλίμα προβληματισμού και αντιδράσεων.

Πρόκειται για υπαλλήλους που είχαν προσληφθεί με ΑΣΕΠ και κατάγονταν από άλλες περιοχές και σύμφωνα με τον νόμο δικαιούνται τις μετατάξεις. Για τον λόγο αυτό, τονίστηκε ότι για τις προσλήψεις του ΑΣΕΠ πρέπει να μετράει πολύ περισσότερο η εντοπιότητα.

Στη συζήτηση επισημάνθηκε και το γεγονός ότι η Καλαμάτα έχει ακριβά ενοίκια και ακριβό κόστος ζωής κι εργαζόμενοι της ΔΕΥΑΚ επιλέγουν να πάνε κοντά στο σπίτι τους (Αρχαία Ολυμπία).

Αναφέρθηκε, όμως και περίπτωση εργαζομένου από την Καβάλα που του αρέσει και ήθελε να μείνει στην Καλαμάτα και για να τα καταφέρει οικονομικά, νοίκιασε φθηνότερο σπίτι στ’ Αρφαρά.

Στη συζήτηση έγινε λόγος για εργαζόμενο από τη Λάρισα, που αρχικά πήρε απόσπαση για 2 χρόνια για τον τόπο του και χθες εγκρίθηκε και η μετάταξή του.

Με αφορμή την περίπτωση αυτή, ο σύμβουλος της μειοψηφίας Δημήτρης Φαββατάς μίλησε για πολιτικές παρεμβάσεις, που μπορεί να έχουν σχεδιαστεί από την αρχή μιας πρόσληψης.

Εντονο προβληματισμό εξέφρασε ο αντιδήμαρχος Σαράντος Μαρινάκης και ζήτησε να ενισχυθεί το κριτήριο της εντοπιότητας στις προσλήψεις του ΑΣΕΠ.

Πάντως, συνολικός ήταν ο προβληματισμός για τη μείωση του προσωπικού της ΔΕΥΑΚ από αυτές τις διαδικασίες.