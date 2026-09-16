Κινηματογραφική όπερα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Μέγαρο Χορού

Στην κατάμεστη αίθουσα του Μεγάρου Χορού οι θεατές απόλαυσαν το οπερατικό σάουντρακ του Παρισιού. Τη μουσική σφραγίδα της πόλης που αγάπησαν οι μεγάλοι δημιουργοί, της πόλης που έγινε το κομμάτι των μεγάλων οπερατικών ερώτων. Τρεις διακεκριμένοι λυρικοί τραγουδιστές, οι υψίφωνοι Χρύσα Μαλιαμάνη και Άννα Στυλιανάκη και ο τενόρος Μάνος Κοκκώνης, ερμήνευσαν ζωντανά μπροστά από την κινηματογραφική οθόνη τα αποσπάσματα από τις όπερες που συνθέτουν τη μεγάλου μήκους σπονδυλωτή ταινία. Στο πιάνο τούς συνόδευσαν η πιανίστα της ΕΛΣ Μαριλένα Σουρή. Η κινηματογραφική όπερα παρουσιάστηκε με ελεύθερη είσοδο, στο πλαίσιο του προγράμματος περιοδειών. Η Λυρική ταξιδεύει στην Ελλάδα, το οποίο υλοποιείται με τη στήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος για την ενίσχυση της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας της ΕΛΣ. Μια συμπαραγωγή της ΕΛΣ με το Théâtre du Châtelet στο Παρίσι.