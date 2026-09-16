Συνεχίζονται οι εγγραφές στη Δημοτική Φιλαρμονική Καλαμάτας για το νέο εκπαιδευτικό έτος, με τα μαθήματα να ξεκινούν την 1η Οκτωβρίου. Η δωρεάν εκμάθηση μουσικών οργάνων απευθύνεται σε παιδιά και νέους ηλικίας 9 έως 18 ετών.

Σύμφωνα με ενημέρωση, οι νέες εγγραφές θα πραγματοποιούνται με σειρά προτεραιότητας, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα εκπαιδευτών και οργάνων. Διδάσκονται φλάουτο, κλαρινέτο, σαξόφωνο, τρομπέτα, κόρνο, τρομπόνι, ευφώνιο, τούμπα και κρουστά.

Το ενδιαφέρον παραμένει αυξημένο, καθώς πέρυσι οι αιτήσεις ξεπέρασαν τις 300. Οι αιτήσεις κατατίθενται στο γραφείο διοίκησης, στην οδό Υπαπαντής 25, 3ος όροφος, Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 2 μ.μ. έως τις 10 μ.μ.

Πληροφορίες παρέχονται στο τηλέφωνο 27210 85444.