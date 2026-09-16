Διεθνές Κέντρο Χορού Καλαμάτας: Καλλιτεχνική έρευνα της Ιωάννας Παρασκευοπούλου

Η έρευνα εκτυλίσσεται μέσα από τη συλλογή βιωμάτων ανθρώπων που εργάστηκαν σε επαγγέλματα και τεχνικές τα οποία σήμερα φθίνουν ή έχουν ήδη χαθεί.
Μέσα από τη συγκέντρωση διαφορετικών υλικών, όπως αρχειακές φωτογραφίες, συνεντεύξεις, ηχητικές καταγραφές και επιστολές, η χορογράφος εξερευνά τη συνάφεια ανάμεσα στην performance και τη χειρωνακτική εργασία. Η παρουσίαση εντάσσεται στο «Inside Time», το πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών του Διεθνούς Κέντρου Χορού Καλαμάτας, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου.
Στόχος του προγράμματος είναι η έρευνα και η δημιουργία νέου καλλιτεχνικού έργου μέσα από τον διάλογο και την άμεση εμπλοκή με την τοπική κοινότητα. Παράλληλα, αυτή την περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία εξέτασης των προτάσεων για το τρίτο πρόγραμμα φιλοξενίας του «Inside Time», το οποίο αναμένεται να ανακοινωθεί στα τέλη Σεπτεμβρίου.