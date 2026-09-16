Διεθνές Κέντρο Χορού Καλαμάτας: Καλλιτεχνική έρευνα της Ιωάννας Παρασκευοπούλου

Συνεχίζεται την Κυριακή, στις 8.30 μ.μ., στην Κεντρική Σκηνή του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας, το πρόγραμμα του Διεθνούς Κέντρου Χορού Καλαμάτας, με την παρουσίαση της καλλιτεχνικής έρευνας της Ιωάννας Παρασκευοπούλου με τίτλο «hardcore echoes».

Η έρευνα εκτυλίσσεται μέσα από τη συλλογή βιωμάτων ανθρώπων που εργάστηκαν σε επαγγέλματα και τεχνικές τα οποία σήμερα φθίνουν ή έχουν ήδη χαθεί.

Μέσα από τη συγκέντρωση διαφορετικών υλικών, όπως αρχειακές φωτογραφίες, συνεντεύξεις, ηχητικές καταγραφές και επιστολές, η χορογράφος εξερευνά τη συνάφεια ανάμεσα στην performance και τη χειρωνακτική εργασία. Η παρουσίαση εντάσσεται στο «Inside Time», το πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών του Διεθνούς Κέντρου Χορού Καλαμάτας, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου.

Στόχος του προγράμματος είναι η έρευνα και η δημιουργία νέου καλλιτεχνικού έργου μέσα από τον διάλογο και την άμεση εμπλοκή με την τοπική κοινότητα. Παράλληλα, αυτή την περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία εξέτασης των προτάσεων για το τρίτο πρόγραμμα φιλοξενίας του «Inside Time», το οποίο αναμένεται να ανακοινωθεί στα τέλη Σεπτεμβρίου.