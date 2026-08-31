Επανεκκινούν σήμερα οι εργασίες στην Αναγνωσταρά – Ορίζοντας ολοκλήρωσης η Ανοιξη του 2027

Επανεκκινούν σήμερα οι εργασίες για την ανάπλαση της οδού Αναγνωσταρά, μετά την προσωρινή παύση του Αυγούστου, με το έργο να εισέρχεται πλέον στην επόμενη και καθοριστική φάση του και με ορίζοντα ολοκλήρωσης την άνοιξη του 2027.

Τα συνεργεία επιστρέφουν στο τμήμα της Αναγνωσταρά από τη συμβολή της με την οδό Γεωργούλη και προς βορρά, έως τη συμβολή με την οδό Πολυχάρους. Για την εκτέλεση των εργασιών τίθενται σε ισχύ προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις οδούς Ανδρέα Σκιά, Βαλαωρίτου και Αναγνωσταρά.

Το πρώτο τμήμα της αναπλασμένης οδού είχε παραδοθεί στις αρχές Αυγούστου και ακολούθησε παύση των εργασιών, ώστε να διευκολυνθεί η λειτουργία των επιχειρήσεων της περιοχής κατά την περίοδο της αυξημένης θερινής κίνησης και της «Λευκής Νύχτας». Στο ίδιο διάστημα μεσολάβησε και η προγραμματισμένη άδεια του συνεργείου.

Η πρώτη παράταση που έχει δοθεί για το έργο είναι διάρκειας 135 ημερών και εκπνέει στις 19 Νοεμβρίου. Ωστόσο, με βάση τον προγραμματισμό και την εξέλιξη των εργασιών, το έργο θα χρειαστεί και δεύτερη αντίστοιχη παράταση, επίσης 135 ημερών.

Εφόσον αυτή εγκριθεί, η συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης μεταφέρεται στις 3 Απριλίου 2027, με την άνοιξη του επόμενου έτους να αποτελεί πλέον τον ουσιαστικό χρονικό ορίζοντα για την ολοκλήρωση της συνολικής παρέμβασης.

Άλλωστε, σημαντικό μέρος των εργασιών θα εκτελεστεί μέσα στους χειμερινούς μήνες, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει τον ρυθμό του έργου, καθώς οι καιρικές συνθήκες μπορούν να προκαλέσουν αναγκαστικές διακοπές ή καθυστερήσεις σε επιμέρους εργασίες.

Η συνέχιση του έργου έχει σχεδιαστεί σε τρεις διαδοχικές φάσεις.

Η Α’ φάση αφορά το τμήμα έως την Καίσαρη, η Β’ από την Καίσαρη έως την Κολοκοτρώνη και η Γ’ από την Κολοκοτρώνη έως την 23ης Μαρτίου.

Κατά τη διάρκεια κάθε φάσης προβλέπεται πλήρης αποκλεισμός του αντίστοιχου τμήματος της Αναγνωσταρά, τόσο για την κυκλοφορία όσο και για τη στάθμευση οχημάτων.

Παράλληλα, στόχος είναι όσα επιμέρους σημεία και κυρίως οι κόμβοι ολοκληρώνονται νωρίτερα να αποδίδονται σταδιακά στην κυκλοφορία, ώστε να περιοριστεί, στο μέτρο του δυνατού, η επιβάρυνση για κατοίκους, επαγγελματίες και επισκέπτες του κέντρου.

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ

Η ανάπλαση υλοποιείται βάσει εγκεκριμένης μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας και έχει προϋπολογισμό 950.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Ανάδοχος είναι η «Τεχνική Έργων Α.Ε.», με έκπτωση 3,10%, ενώ η χρηματοδότηση προέρχεται από το «Πρόγραμμα Πελοπόννησος 2021-2027».

Η επικαιροποιημένη πρόταση προβλέπει σημαντική διαπλάτυνση των υφιστάμενων πεζοδρομίων και παράλληλα τη δημιουργία εσοχών ικανού μήκους για τη στάθμευση οχημάτων ανάγκης και οχημάτων τροφοδοσίας των καταστημάτων.

Με τον νέο σχεδιασμό θα παραμένει καθαρό πλάτος περίπου 3 μέτρων για την κίνηση των οχημάτων, πέραν των προβλεπόμενων χώρων στάθμευσης και εξυπηρέτησης.

Η υφιστάμενη άσφαλτος, η οποία βρίσκεται σε κακή κατάσταση, θα αποξηλωθεί και στο οδόστρωμα θα τοποθετηθούν έγχρωμοι κυβόλιθοι τσιμέντου, στην ίδια περίπου στάθμη με τον σημερινό δρόμο.

Για τα νέα πεζοδρόμια προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν κατά κύριο λόγο υλικά αντίστοιχα με εκείνα της οδού Αριστομένους, προκειμένου να διατηρηθεί αισθητική ομοιομορφία στον εμπορικό πυρήνα της πόλης.

Στο έργο περιλαμβάνεται επίσης η κατασκευή νέου δικτύου ηλεκτροφωτισμού με φωτιστικά σώματα τεχνολογίας LED, καθώς και παρεμβάσεις για τη διευθέτηση των ομβρίων υδάτων. Αυτές θα γίνουν είτε με μετακίνηση των υφιστάμενων φρεατίων είτε με την κατασκευή υπόγειων αγωγών που θα οδηγούν τα όμβρια προς τα κεντρικά δίκτυα της πόλης.

ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ

Η επανεκκίνηση των εργασιών φέρνει ξανά στο προσκήνιο και τις ανησυχίες των επαγγελματιών της περιοχής.

Καταστηματάρχες της Αναγνωσταρά, οι οποίοι είχαν μιλήσει πρόσφατα στην «Ε», εμφανίζονται αισιόδοξοι ως προς την εικόνα που θα αποκτήσει ο δρόμος μετά την ολοκλήρωση της ανάπλασης, επισημαίνοντας ότι η αναβάθμιση του δημόσιου χώρου μπορεί να λειτουργήσει θετικά για ολόκληρη την εμπορική περιοχή.

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, παραμένει έντονος ο προβληματισμός για τη στάθμευση στο κέντρο της Καλαμάτας. Η διαπλάτυνση των πεζοδρομίων αναμένεται να περιορίσει περαιτέρω τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων σε σχέση με τη σημερινή κατάσταση, σε μια περιοχή όπου η εύρεση θέσης αποτελεί ήδη καθημερινό «αγκάθι» για επαγγελματίες, κατοίκους και επισκέπτες.

Από σήμερα η Αναγνωσταρά έτσι επιστρέφει σε ρυθμούς εργοταξίου, με το επόμενο διάστημα να είναι απαιτητικό για την καθημερινότητα του εμπορικού κέντρου, αλλά και καθοριστικό για την τελική μορφή που θα αποκτήσει ένας από τους κεντρικότερους δρόμους της Καλαμάτας.