Επίσημη παρουσίαση της εφαρμογής Recypic στην Καλαμάτα

Η νέα εφαρμογή επιχειρεί να μετατρέψει την ανακύκλωση σε μια πιο απλή, άμεση και ανταποδοτική καθημερινή διαδικασία, δίνοντας τη δυνατότητα στους πολίτες όχι μόνο να συμμετέχουν ενεργά, αλλά και να επιβραβεύονται για τη σωστή διαχείριση των ανακυκλώσιμων υλικών.

Η παρουσίαση αποτέλεσε το επιστέγασμα της ενημερωτικής δράσης που πραγματοποιήθηκε στην πλατεία από το πρωί του Σαββάτου. Δημότες και επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά τη λειτουργία του Recypic, να εγγραφούν με τη βοήθεια της ομάδας ενημέρωσης και να εξοικειωθούν με τα πρώτα βήματα χρήσης του.

Η λογική της εφαρμογής βασίζεται σε μια ιδιαίτερα απλή ακολουθία ενεργειών: ο πολίτης ανακυκλώνει, σκανάρει, φωτογραφίζει και καταχωρίζει τη διαδικασία, συγκεντρώνοντας μέσα από τη συμμετοχή του ανταποδοτικά οφέλη.

Στη σημασία που έχει η διαρκής εκπαίδευση των πολιτών στις σωστές πρακτικές διαχείρισης των απορριμμάτων στάθηκε κατά την παρουσίαση ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος.

Όπως επισήμανε, ο Δήμος ανταποκρίθηκε άμεσα στην πρωτοβουλία του ΦΟΔΣΑ, καθώς η ανακύκλωση και συνολικά η διαχείριση των απορριμμάτων αποτελούν, πέρα από περιβαλλοντικό ζήτημα, ένδειξη του επιπέδου οργάνωσης και πολιτισμού μιας κοινωνίας.

Ο ίδιος υπενθύμισε ότι στην Καλαμάτα έχει προηγηθεί πολυετής προσπάθεια στον συγκεκριμένο τομέα, η οποία έχει οδηγήσει σε σημαντικές επιδόσεις. Τόνισε, ωστόσο, ότι υπάρχει ακόμη περιθώριο βελτίωσης, με τα προγράμματα ανταποδοτικής ανακύκλωσης να αποκτούν πλέον ιδιαίτερη βαρύτητα στον σχεδιασμό του Δήμου.

Κεντρικός στόχος, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι η περαιτέρω εξοικείωση των δημοτών με τις σωστές πρακτικές και η σταδιακή ενσωμάτωση της ανακύκλωσης στην καθημερινότητα με έναν τρόπο απλό, κατανοητό και λειτουργικό

Στην τεχνολογική διάσταση του Recypic αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου Γιάννης Σμυρνιώτης, εξηγώντας ότι η εφαρμογή αξιοποιεί δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης με στόχο να ενισχύεται ο έλεγχος και να επιτυγχάνεται η μεγαλύτερη δυνατή καθαρότητα των υλικών που οδηγούνται προς ανακύκλωση.

Η επιβράβευση του πολίτη αποτελεί μόνο ένα μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού, καθώς, όπως ανέφερε, το επόμενο μεγάλο βήμα αφορά τη μετάβαση σε ένα διαφορετικό μοντέλο χρέωσης των δημοτικών τελών καθαριότητας.

Στόχος είναι σταδιακά η σημερινή λογική, που συνδέει τα τέλη με τα τετραγωνικά μέτρα ενός ακινήτου, να δώσει τη θέση της στην αρχή «πληρώνω όσο πετάω», ώστε το πραγματικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα κάθε νοικοκυριού ή επιχείρησης να συνδέεται περισσότερο με το κόστος διαχείρισης των απορριμμάτων.

Παράλληλα, ως ένα ακόμη μεγάλο στοίχημα για το επόμενο διάστημα προσδιορίστηκε η χωριστή συλλογή των οργανικών αποβλήτων. Η Καλαμάτα, σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΦΟΔΣΑ, διαθέτει ήδη σημαντική εμπειρία στην ανακύκλωση, γεγονός που δημιουργεί μια ισχυρή βάση για την εφαρμογή πιο απαιτητικών και σύγχρονων συστημάτων.

Κατά τη διάρκεια της επίσημης παρουσίασης πραγματοποιήθηκε ζωντανή επίδειξη της εφαρμογής από την υπεύθυνη της δράσης Σουζάνα Κάραγιαν, η οποία παρουσίασε αναλυτικά τα στάδια που ακολουθεί ο χρήστης.

Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να δουν στην πράξη πώς πραγματοποιείται η χρήση του Recypic, από την καταγραφή της ανακύκλωσης έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας μέσα από την εφαρμογή.

Τ.Αν.