Σπάρτη: Επίσκεψη Βακαλόπουλου σε έργα υποδομών και θωράκισης της πόλης από πλημμύρες

Στη φάση της ολοκλήρωσης έχουν εισέλθει τα έργα συλλογής και διάθεσης ομβρίων υδάτων, που υλοποιεί η ΔΕΥΑΣ και τα οποία επιλύουν χρόνια προβλήματα, που αντιμετώπιζε η Σπάρτη, βελτιώνοντας τις υποδομές και συμβάλλοντας στη θωράκιση της πόλης από πλημμυρικά φαινόμενα.

Με την εκτέλεση του έργου «Έργα Συλλογής και Διάθεσης Ομβρίων Υδάτων», προϋπολογισμού 2,2 εκατ. ευρώ, να έχει ολοκληρωθεί κατά 90%, ο δήμαρχος Σπάρτης, Μιχάλης Βακαλόπουλος και ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ, Δημήτρης Αρβανίτης, συνοδευόμενοι από τον διευθυντή της ΔΕΥΑΣ, Ηλία Τρακάκη, επισκέφτηκαν σήμερα σημεία, όπου έχουν γίνει σημαντικές παρεμβάσεις.

Σημειώνεται ότι το έργο της συλλογής και διάθεσης ομβρίων υδάτων υλοποιείται εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου της Σπάρτης, οπότε ήταν αναμενόμενη η εύρεση αρχαιοτήτων. Για το λόγο αυτό προβλέφθηκε στη σύμβαση σχετικό κονδύλιο για τις ανασκαφές, καθώς και μεγάλη χρονική διάρκεια για την υλοποίησή της.

Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί και παραδοθεί σε χρήση τμήματα των οδών Ορθίας Αρτέμιδος, Λημναίου, Φοίβου Απόλλωνος, Γκορτσολόγου, Ηρακλειδών, Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, Αρχιδάμου και Κύπρου έως την εκβολή στο ρέμα Μαγουλίτσα.

Οι σημαντικές αρχαιότητες, που εντοπίστηκαν στις προαναφερθείσες οδούς, διερευνήθηκαν, φωτογραφήθηκαν και αποτυπώθηκαν σχεδιαστικά και μετά από σχετική εισήγηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, είτε διατηρήθηκαν σε κατάχωση είτε απομακρύνθηκαν χειρωνακτικά.