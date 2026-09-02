Αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης στην οδό Λακωνικής

Λόγω των εργασιών, η κυκλοφορία στη Λακωνικής μεταξύ της οδού Σφακιανάκη (προς και από την Τέντα) και Βασιλ. Γεωργίου - Παπαφλέσσα διεξάγεται στο ένα ρεύμα, σε αυτό της εισόδου προς την πόλη.

Η κυκλοφορία προς Γιαννιτσάνικα πραγματοποιείται μέσω παράκαμψης, από την Βασιλ. Γεωργίου.

Το έργο της ύδρευσης στη Λακωνικής θα συνεχιστεί ανατολικά και θα ολοκληρωθεί στο ύψος του “Κήπου του Αλλάχ”.

Στο έργο της γ’ φάσης αντικατάστασης προβλέπονται, ακόμα, εργασίες στην οδό Ακρίτα και στο Ιστορικό Κέντρο Καλαμάτας (Αιπύτου, Ηφαίστου, Αμφείας, Ιθώμης, Γερμανού, Διός Ιθωμάτα, Κουτσομητοπούλου, Αγίου Παντελεήμονος, Παπάζογλου, Μπενάκη, Αγίου Ιωάννη, Κυριακού, Γορτυνίας, Υπαπαντής).

Να υπενθυμίσουμε ότι το έργο αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης στη Δημοτική Κοινότητα Καλαμάτας - γ’ φάση, προϋπολογισμού 3 εκ. ευρώ, χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Πελοπόννησος 2021-2027” και υλοποιείται με έκπτωση 10%.

Γ.Σ.