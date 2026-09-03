Στη Μπολόνια για «εκκίνηση» της Κοινωνικής Πολυκατοικίας - Στόχος η κατασκευή 20 διαμερισμάτων στα Πλακωτά

Στη Μπολόνια θα βρεθούν το διήμερο 24 και 25 Σεπτεμβρίου ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος και ο αντιδήμαρχος Βασίλης Παπαευσταθίου, προκειμένου να συμμετάσχουν στην πρώτη συνάντηση των εταίρων του ευρωπαϊκού προγράμματος μέσω του οποίου θα δημιουργηθεί στην Καλαμάτα η πρώτη πρότυπη κοινωνική πολυκατοικία στην Ελλάδα.

Το έργο, που έχει εγκριθεί μέσω του προγράμματος Horizon Europe, αφορά την κατασκευή πολυκατοικίας με 20 διαμερίσματα στην περιοχή Πλακωτά και αποτελεί μία από τις πλέον φιλόδοξες παρεμβάσεις του Δήμου στον τομέα της στέγασης.

Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε μια περίοδο κατά την οποία η στεγαστική κρίση πιέζει ολοένα και περισσότερο τα νοικοκυριά, με τις διαθέσιμες επιλογές κατοικίας να παραμένουν περιορισμένες. Υπό αυτές τις συνθήκες, οι εξελίξεις γύρω από την κοινωνική πολυκατοικία αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από την τοπική κοινωνία, καθώς το πρόγραμμα φιλοδοξεί όχι μόνο να δημιουργήσει νέες προσιτές κατοικίες, αλλά και να αποτελέσει μοντέλο για αντίστοιχες παρεμβάσεις στο μέλλον.

Μιλώντας στην «Ε», ο αντιδήμαρχος Βασίλης Παπαευσταθίου ανέφερε ότι στη διάρκεια της συνάντησης στη Μπολόνια θα τεθούν επί τάπητος οι τεχνικές λεπτομέρειες του έργου, προκειμένου να προχωρήσει στη συνέχεια η αρχιτεκτονική διαμόρφωση, η διαδικασία αδειοδότησης και, ακολούθως, η έναρξη των εργασιών.

Όπως γνωστοποίησε, στα ταμεία του Δήμου Καλαμάτας έχει ήδη καταβληθεί ως προκαταβολή ποσό που προσεγγίζει το 1 εκατ. ευρώ, ενώ συνολικά ο Δήμος αναμένεται να λάβει περίπου 1,5 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος.

Η συνολική δαπάνη που συνδέεται με την κατασκευή εκτιμάται ότι θα φτάσει περίπου τα 4 εκατ. ευρώ, με μέρος της χρηματοδότησης να κατευθύνεται και στους υπόλοιπους εταίρους που αναλαμβάνουν επιμέρους αντικείμενα, από τις μελέτες και τις μονώσεις μέχρι τις τεχνικές και ενεργειακές εφαρμογές. Σύμφωνα με τον κ. Παπαευσταθίου, προκαταβολές έχουν ήδη λάβει και άλλοι φορείς της κοινοπραξίας.

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ

Η πρότυπη κοινωνική πολυκατοικία θα απευθύνεται κυρίως σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες αλλά και νοικοκυριά μεσαίου εισοδήματος, με βασική επιδίωξη τη διάθεση προσιτής και ταυτόχρονα ποιοτικής κατοικίας.

Για την Καλαμάτα, ο στόχος που έχει τεθεί είναι τουλάχιστον το 70% των νέων κατοικιών να διατεθεί σε τιμές έως και 31% χαμηλότερες από εκείνες της τοπικής αγοράς, ενισχύοντας ουσιαστικά την πρόσβαση στη στέγη για νοικοκυριά που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στο σημερινό κόστος κατοικίας.

Το έργο συνδέεται με τη συμμετοχή της Καλαμάτας στην Ευρωπαϊκή Αποστολή των 100 Κλιματικά Ουδέτερων και Έξυπνων Πόλεων έως το 2030 και ακολουθεί τις αρχές του New European Bauhaus, συνδυάζοντας τη βιωσιμότητα, την κοινωνική προσβασιμότητα και την αισθητική ποιότητα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο τρόπος κατασκευής της πολυκατοικίας, καθώς προβλέπεται να εφαρμοστούν σύγχρονες τεχνολογίες που στοχεύουν τόσο στη μείωση του κόστους όσο και στον περιορισμό του ενεργειακού αποτυπώματος.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται προκατασκευασμένες λύσεις και μέθοδοι off-site construction, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, φωτοβολταϊκά και αντλίες θερμότητας, βιοκλιματικός σχεδιασμός και χρήση υλικών χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος.

Παράλληλα, θα αξιοποιηθούν ψηφιακά εργαλεία, όπως BIM και digital twins, για τη βελτιστοποίηση τόσο του σχεδιασμού όσο και της μελλοντικής λειτουργίας του κτιρίου. Στο έργο εντάσσονται επίσης πρακτικές κυκλικής οικονομίας, μεταξύ των οποίων η επαναχρησιμοποίηση νερού και η συλλογή ομβρίων.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από ευρωπαϊκή κοινοπραξία 18 εταίρων από επτά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με συντονιστή το Πανεπιστήμιο της Μπολόνια.

Στο εταιρικό σχήμα συμμετέχουν πανεπιστήμια, οργανισμοί κοινωνικής κατοικίας, τεχνικές εταιρείες και φορείς καινοτομίας. Μεταξύ των εταίρων βρίσκονται η Housing Europe, η AEGIS Engineering και η Deep Blue, καθώς και διεθνείς οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στον χώρο των κατασκευών και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Πέρα από την Καλαμάτα, φυσικοί πιλότοι του έργου προβλέπονται επίσης στις Βρυξέλλες και το Μιλάνο, ενώ δύο εικονικοί πιλότοι θα αναπτυχθούν στο Δουβλίνο και τη Μόντενα.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το εγχείρημα φιλοδοξεί να αποδείξει ότι νέες μέθοδοι σχεδιασμού και κατασκευής μπορούν να οδηγήσουν σε μείωση του κόστους κατασκευής κατά περίπου 20%-25% και του χρόνου υλοποίησης κατά 15%-20%, παράλληλα με σημαντικό περιορισμό της ενεργειακής κατανάλωσης και των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΠΕΝΤΕ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΚΩΤΑ

Η σημασία του έργου, ωστόσο, δεν περιορίζεται στα πρώτα 20 διαμερίσματα.

Όπως επισήμανε στην «Ε» ο κ. Παπαευσταθίου, στόχος του Δήμου είναι η συγκεκριμένη κοινωνική πολυκατοικία να αποτελέσει ένα πρότυπο μοντέλο, πάνω στο οποίο θα μπορούσαν να βασιστούν αντίστοιχες παρεμβάσεις τα επόμενα χρόνια, μεταξύ άλλων και μέσω του θεσμού της δημοτικής αντιπαροχής.

Στην περιοχή των Πλακωτών υπάρχει, σύμφωνα με τον ίδιο, διαθέσιμος χώρος για την ανάπτυξη ακόμη πέντε πολυκατοικιών, και στην πρόθεση της δημοτικής αρχής είναι να αναζητηθούν νέες χρηματοδοτικές ευκαιρίες και να υποβληθούν αντίστοιχες προτάσεις.

Το κατά πόσο το πρώτο αυτό εγχείρημα θα μπορέσει να εξελιχθεί σε μια ευρύτερη πολιτική κοινωνικής και προσιτής κατοικίας για την Καλαμάτα είναι ένα ζήτημα που θα φανεί τα επόμενα χρόνια. Σε μια πόλη, όμως, όπου το στεγαστικό απασχολεί πλέον έντονα κατοίκους και οικογένειες που αναζητούν προσιτές λύσεις, η προοπτική δημιουργίας όχι μόνο της πρώτης αλλά και περισσότερων κοινωνικών πολυκατοικιών αναμένεται να παρακολουθείται με ιδιαίτερη προσδοκία.

Τ.Αν.