Το επόμενο διάστημα η επανεκκίνηση έργων για τον αγωγό Φ800

Το επόμενο διάστημα πρόκειται να επανεκκινήσει το έργο του αγωγού μεταφοράς Φ800 από τις πηγές Πηδήματος στην Καλαμάτα, από την Ανθεια προς το Πήδημα και στη συνέχεια από την Αιθαία προς τη Θουρία.

Ο πρόεδρος της ΔΕΥΑ Καλαμάτας Ανδρέας Καραγιάννης μας ενημέρωσε ότι “στόχος είναι μέχρι τέλος του χρόνου να έχει τελειώσει το έργο μέχρι το αντλιοστάσιο του Πηδήματος (από την Ανθεια, όπου είχε ξεκινήσει) και μέχρι τη γέφυρα της Θουρίας, σε ένα ενδιάμεσο τμήμα που έχει απομείνει 200 μέτρων στην Αιθαία και στα υπόλοιπα 400 μέτρα από του «Λάμπου» έως τη γέφυρα`.

Ο πρόεδρος παραδέχθηκε ότι γι’ αυτά τα τμήματα φθάνουν, άλλωστε, τα 3,5 χιλιόμετρα των αγωγών που ήρθαν από την Κίνα το φετινό καλοκαίρι, ενώ μέχρι το τέλος του χρόνου θα πρέπει να έρθουν και άλλοι αγωγοί, για να συνεχιστεί απρόσκοπτα το έργο, χωρίς άλλες καθυστερήσεις και παλινωδίες. “Η ανάδοχος εταιρεία έχει δεσμευτεί να ολοκληρώσει τον Φ800 έως το τέλος του 2027”, μας υπενθύμισε ο κ. Καραγιάννης κι επιβεβαίωσε πως “για να τα καταφέρει, θα πρέπει την επόμενη χρονιά το έργο να υλοποιείται με δύο συνεργεία”.

Να υπενθυμίσουμε ότι ο Φ800 θα μπει στην Καλαμάτα από τη Νέα Είσοδο και μέσα στην πόλη στην κατεύθυνση προς τη δεξαμενή του Αγιάννη Καρβούνη, στο Πεδίο Βολής, θα κινηθεί μέσω της οδού Αρτέμιδος.