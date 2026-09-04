Ένταση στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας: Σχολεία, επιχορηγήσεις και ΦΟΔΣΑ στο επίκεντρο της αναμόρφωσης

Οι αυξήσεις σε επιχορηγήσεις, οι πιστώσεις για τη συντήρηση των σχολικών κτιρίων, αλλά και οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από τον ΦΟΔΣΑ και την ανακύκλωση βρέθηκαν στο επίκεντρο του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, κατά τη συζήτηση της 6ης αναμόρφωσης – τροποποίησης του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2026.

Η αντιπολίτευση καυτηρίασε, μεταξύ άλλων, το γεγονός ότι η εισήγηση δεν συνοδευόταν από μια συνολική επεξήγηση της σκοπιμότητας των πολυάριθμων αλλαγών στους κωδικούς. Ιδιαίτερη συζήτηση προκάλεσε η ενίσχυση κατά 20.000 ευρώ των επιχορηγήσεων προς πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία, κατά 20.000 ευρώ προς λοιπά νομικά πρόσωπα και κατά 20.000 ευρώ προς αθλητικούς συλλόγους και σωματεία, δηλαδή κατά 60.000 ευρώ συνολικά. Μετά την αναμόρφωση, οι σχετικές πιστώσεις διαμορφώνονται σε 120.000, 70.000 και 120.000 ευρώ αντίστοιχα. Παράλληλα, προβλέπεται αύξηση κατά 60.000 ευρώ στη δαπάνη της προγραμματικής σύμβασης για τη λειτουργία του Μεγάρου Χορού.

Στις ανάγκες των σχολικών κτιρίων στάθηκε ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Σπύρος Χανδρινός, αντιπαραβάλλοντας τις σχετικές πιστώσεις με τις αυξήσεις στις επιχορηγήσεις. Ειδικότερα, η αναμόρφωση ενισχύει κατά 20.000 ευρώ τον κωδικό για τη συντήρηση των σχολικών κτιρίων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και κατά 14.400 ευρώ τον αντίστοιχο της Δευτεροβάθμιας, με τα διαμορφωμένα ποσά να ανέρχονται πλέον σε 37.200 και 31.600 ευρώ αντίστοιχα.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι προβλήματα σε σχολικές μονάδες, τα οποία είχαν επισημανθεί ήδη από την προηγούμενη χρονιά, εξακολουθούν να μην έχουν αντιμετωπιστεί, χαρακτηρίζοντας τα ποσά «αστεία» για τον μεγαλύτερο δήμο της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Παράλληλα, άσκησε κριτική στη δημοτική αρχή και για την πολιτική της στην ανακύκλωση, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο και συνδέοντας την κριτική του με όσα βρίσκονται το τελευταίο διάστημα στην επικαιρότητα γύρω από τον ΦΟΔΣΑ.

Απαντώντας στην κριτική για τις επιχορηγήσεις, ο αντιδήμαρχος Γιώργος Φάβας επισήμανε ότι ένα μεγάλο μέρος των πολιτιστικών σωματείων που ενισχύονται οικονομικά από τον Δήμο δεν περιορίζεται στη διοργάνωση ψυχαγωγικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων, αλλά υλοποιεί δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης, καθώς και πρωτοβουλίες που αφορούν, μεταξύ άλλων, τη γεωργία και την υγεία.

Για τα σχολικά κτίρια κατηγόρησε τον κ. Χανδρινό ότι επιχείρησε να δημιουργήσει λανθασμένη εικόνα στο Σώμα, επισημαίνοντας ότι ο Δήμος διαθέτει κάθε χρόνο πολύ μεγαλύτερα ποσά για τις σχολικές μονάδες και ότι οι πιστώσεις που εμφανίζονται στη συγκεκριμένη αναμόρφωση αποτελούν μόνο μέρος της συνολικής χρηματοδότησης.

Στο ίδιο ζήτημα παρενέβη ο αντιδήμαρχος Δημήτρης Μαστραγγελόπουλος, ο οποίος ανέφερε ότι, εάν συνυπολογιστούν οι προμήθειες υλικών που αξιοποιούνται μέσω της αυτεπιστασίας, οι δαπάνες για τα σχολεία ξεπερνούν συνολικά τις 300.000 ευρώ. Όπως εκτίμησε, οι σχολικές εγκαταστάσεις βρίσκονται αυτή τη στιγμή «ίσως στην καλύτερη κατάσταση των τελευταίων χρόνων», καθώς έχουν πραγματοποιηθεί πολλές παρεμβάσεις.

Τόνισε, μάλιστα, ότι η συγκεκριμένη τροποποίηση του προϋπολογισμού αφορά ένα συγκεκριμένο πλαίσιο εργασιών και δεν αποτυπώνει το σύνολο των παρεμβάσεων. Αναφέρθηκε ακόμη στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», μέσω του οποίου συντηρούνται σχολικές μονάδες, ενώ υποστήριξε ότι συνολικά έχουν γίνει σοβαρές εργασίες σε περισσότερα από 30 σχολεία. Σύμφωνα με τον ίδιο, έξι συνεργεία πραγματοποιούν σε μόνιμη βάση παρεμβάσεις στα σχολικά κτίρια, ενώ σε ορισμένη χρονική περίοδο ο αριθμός τους είχε φτάσει ακόμη και τα οκτώ.

Στο σκέλος της καθαριότητας και της ανακύκλωσης τοποθετήθηκε ο αντιδήμαρχος Αναστάσης Σκοπετέας, εξηγώντας ότι σημαντικό μέρος των αλλαγών αφορά τις δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων, καθώς και την προμήθεια νέων κάδων ανακύκλωσης.

Στην εισήγηση προβλέπεται, μεταξύ άλλων, αποδέσμευση ποσού 52.206,60 ευρώ από τον κωδικό που αφορά τη συλλογή και μεταφορά στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών από τον ΦΟΔΣΑ μέσω προγραμματικών συμβάσεων, λόγω υπογραφής συμφωνητικού.

Αναφερόμενος ειδικότερα στους οικίσκους ανακύκλωσης, ο κ. Σκοπετέας ανέφερε ότι ο ΦΟΔΣΑ το επόμενο διάστημα πρόκειται να αναζητήσει ανάδοχο προκειμένου αυτοί να ανοίξουν και να λειτουργήσουν υπό διαφορετικό καθεστώς. Υπενθύμισε ακόμη ότι ο Δήμος Καλαμάτας βρίσκεται στην πρώτη θέση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου όσον αφορά τις επιδόσεις του και μεταξύ των έξι πρώτων δήμων πανελλαδικά, σημειώνοντας ότι αυτό αποτυπώνεται και στην έκπτωση που λαμβάνει στη διαχείριση των οικιακών απορριμμάτων από τη μονάδα της Καλλιρρόης.

Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Τζαμουράνης άσκησε έντονη κριτική στις αυξήσεις των επιχορηγήσεων, κάνοντας λόγο για «πελατειακή αντίληψη» της δημοτικής αρχής. Για την ίδια την αναμόρφωση υποστήριξε ότι χαρακτηρίζεται από προχειρότητα και επανέφερε το ζήτημα της κατάστασης των σχολικών μονάδων.

Όπως ανέφερε, αντίστοιχες διαβεβαιώσεις είχαν δοθεί και πέρυσι για την καλή εικόνα των σχολείων, ωστόσο λίγο αργότερα εκπαιδευτικοί και γονείς είχαν προσέλθει στο Δημοτικό Συμβούλιο εκφράζοντας έντονες διαμαρτυρίες για προβλήματα στις υποδομές.

Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν και για το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», το οποίο χαρακτήρισε πολιτικό ζήτημα λόγω της συμμετοχής των τραπεζών στη χρηματοδότησή του. Έκανε λόγο για «αγαπημένα παιδιά της κυβέρνησης», υποστηρίζοντας ότι οι τράπεζες εμφανίζονται ως μεγάλοι χορηγοί συγκεκριμένων σχολικών μονάδων ενώ, κατά την άποψή του, έχουν αποκομίσει δυσανάλογα οφέλη τα προηγούμενα χρόνια.

Για την ανακύκλωση ζήτησε από τη δημοτική αρχή να μην παρουσιάζει θετικά την κατάσταση έως ότου, όπως είπε, αποσαφηνιστεί πλήρως η υπόθεση με τα «σπιτάκια ανακύκλωσης», την οποία χαρακτήρισε «σκάνδαλο». Έθεσε παράλληλα το ερώτημα ποιος τελικά θα κληθεί να καταβάλει τα ποσά που έχουν καταλογιστεί, υποστηρίζοντας ότι η λειτουργία του ΦΟΔΣΑ έχει αποβεί επιζήμια για τον Δήμο Καλαμάτας.

Ο επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Δημήτρης Οικονομάκος σχολίασε ότι ο αρχικός προϋπολογισμός «έχει γίνει φύλλο και φτερό» από τις συνεχείς αναμορφώσεις, εκτιμώντας ότι εξαρχής ήταν πλασματικός.

Έστρεψε τα πυρά του κυρίως προς την κυβερνητική πολιτική και την υποχρηματοδότηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, υποστηρίζοντας ότι από τα ποσά που διεκδικούν οι δήμοι αποδίδεται τελικά μόλις το 30%. Για το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» σημείωσε ότι αφορά περίπου το 3% των σχολείων πανελλαδικά και εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στις τέσσερις που συμμετέχουν σε αυτό, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «μας έχουν πιει το αίμα».

Χαρακτήρισε «κοροϊδία» την εικόνα των τραπεζών ως ευεργετών των σχολείων, συνδέοντας τη θέση του με τους πλειστηριασμούς κατοικιών. Ο κ. Οικονομάκος δεν αμφισβήτησε ότι έχουν πραγματοποιηθεί παρεμβάσεις στις σχολικές μονάδες, επισήμανε όμως ότι αυτές δεν επαρκούν σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο συγκρότημα των ΕΠΑΛ, τονίζοντας ότι μέχρι την έναρξη της σχολικής χρονιάς θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το εργοτάξιο.

ΜΕΤΩΠΙΚΗ ΦΑΒΒΑΤΑ – ΜΑΡΙΝΑΚΗ

Η ένταση κορυφώθηκε κατά την τοποθέτηση του δημοτικού συμβούλου της παράταξης «Καλαμάτα Μετά» και μέλους του ΦΟΔΣΑ Δημήτρη Φαββατά. Ο κ. Φαββατάς αναφέρθηκε εκτενώς στην ανακύκλωση και ειδικότερα στην υπόθεση των οικίσκων που αγοράστηκαν το 2023, παρουσιάζοντας το ιστορικό της. Στάθηκε, παράλληλα, σε πρόσφατη δήλωση του δημάρχου Καλαμάτας, σύμφωνα με την οποία ο Δήμος είχε δεχθεί πίεση προκειμένου να παραλάβει τα συγκεκριμένα «σπιτάκια» από την εταιρεία.

Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του άνοιξε διάλογος με τον αντιδήμαρχο Σαράντο Μαρινάκη. Ο τελευταίος παρενέβη λέγοντας στον κ. Φαββατά ότι αν επιχειρεί να γίνει βουλευτής, μπορεί να το κάνει «σε άλλους χώρους».

Ο Δημήτρης Φαββατάς απάντησε θέτοντας το ερώτημα εάν το 2023 είχε δεχθεί αντίστοιχη πίεση και ο κ. Μαρινάκης, ο οποίος εκείνη την περίοδο ήταν μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΦΟΔΣΑ. Η αναφορά αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση του αντιδημάρχου και ακολούθησε οξύς διάλογος.

Η κατάσταση επιβαρύνθηκε ακόμη περισσότερο κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας. Παρότι είχε ήδη ψηφίσει ο επικεφαλής της παράταξής του, ο κ. Φαββατάς θέλησε να τοποθετηθεί και ο ίδιος, δηλώνοντας ειρωνικά ότι ψηφίζει κατά «γιατί… πιέστηκε ο κ. Μαρινάκης».

Στο σημείο εκείνο η αντιπαράθεση ξέφυγε από το επίπεδο της πολιτικής διαφωνίας, με εκατέρωθεν αντεγκλήσεις, υπονοούμενα και χαρακτηρισμούς από τον κ. Μαρινάκη. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου διέκοψε τη συνεδρίαση, ενώ ο Δημήτρης Φαββατάς κινήθηκε προς το έδρανο και έφτασε μπροστά από τον αντιδήμαρχο. Δημοτικοί σύμβουλοι τόσο από την πλειοψηφία όσο και από τη μείζονα μειοψηφία παρενέβησαν προκειμένου να εκτονωθεί η κατάσταση.

Μετά την ένταση, ο κ. Φαββατάς πήρε τον λόγο και ζήτησε συγγνώμη για τη συμπεριφορά του, διευκρινίζοντας: «Εγώ εδώ πέρα ό,τι λέω, το λέω μόνο πολιτικά και χωρίς προσωπικά».

ΑΛΛΑΖΕΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Νωρίτερα, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος είχε τοποθετηθεί για το σύνολο των ζητημάτων που σχετίζονται με τη διαχείριση των απορριμμάτων. Για τους σταθμούς μεταφόρτωσης ανέφερε ότι, εάν δεν εξασφαλιστεί η απαιτούμενη χρηματοδότηση μέσω του αρμόδιου υπουργείου, θα αναζητηθεί η δυνατότητα κάλυψής της μέσα από το ευρύτερο πρόγραμμα αναβάθμισης των μονάδων, συνολικού ύψους περίπου 400 εκατ. ευρώ, με μέρος των χρημάτων να κατευθύνεται στους σταθμούς.

Για τους οικίσκους ανακύκλωσης υποστήριξε ότι η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά στον ΦΟΔΣΑ. Εξήγησε ότι οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις εντάσσονταν σε ένα ευρύτερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο πλέον θα αντιμετωπιστεί με διαφορετικό τρόπο. Σύμφωνα με τον δήμαρχο, η λύση που προκρίνεται είναι να τοποθετηθούν τέσσερις οικίσκοι στην ανατολική και τέσσερις στη δυτική πλευρά της πόλης, να λειτουργούν με προσωπικό του Δήμου και να αποκτήσουν κυρίως εκπαιδευτικό χαρακτήρα.

Αναφερόμενος συνολικά στη συνεργασία με τον ΦΟΔΣΑ, υπενθύμισε ότι το πρόγραμμα που είχε παρουσιαστεί στον Δήμο ήταν χωρίς οικονομική επιβάρυνση, ενώ, όπως σημείωσε, είχε παράλληλα δημιουργήσει θέσεις εργασίας για περισσότερα από δέκα άτομα.

Ο κ. Βασιλόπουλος υπεραμύνθηκε και του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», επισημαίνοντας ότι ο Δήμος Καλαμάτας αποκόμισε σημαντικό όφελος για τις σχολικές του υποδομές και γνωστοποιώντας ότι στην τρίτη φάση του προγράμματος υπάρχει δυνατότητα ένταξης επιπλέον σχολικών μονάδων.

Απαντώντας τέλος στην κριτική για τα ποσά που εμφανίζονται στην παρούσα αναμόρφωση, εξήγησε ότι τα χρήματα που συνήθως περισσεύουν και κατευθύνονται κάθε Ιούλιο στα σχολεία, φέτος προβλέφθηκαν ήδη από τον Μάρτιο, ώστε να μην υπάρξει απώλεια χρόνου. Για τον λόγο αυτό, όπως είπε, τα ποσά που εμφανίζονται στη συγκεκριμένη τροποποίηση δεν είναι ιδιαίτερα υψηλά. Πρόσθεσε ακόμη ότι για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων έχει ενισχυθεί και το προσωπικό του Δήμου μέσω διαφορετικών προγραμμάτων.