Χρηματοδότηση διαχείρισης λυμάτων σε Ίσαρη και Καρύταινα

Με 700.000 ευρώ από το Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2021–2027» χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου την ενίσχυση των υποδομών διαχείρισης λυμάτων στους οικισμούς Ίσαρη και Καρύταινα του Δήμου Μεγαλόπολης.

Με απόφαση του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού ενεργοποιήθηκε η νέα πρόσκληση «Ενίσχυση υποδομών διαχείρισης λυμάτων οικισμών Δήμου Μεγαλόπολης», η οποία απευθύνεται στον Δήμο Μεγαλόπολης και εντάσσεται στη Στρατηγική Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) της περιοχής.

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 700.000 ευρώ και αφορά τη βελτίωση και επέκταση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων, με έμφαση στη βιώσιμη και ενεργειακά αποδοτική διαχείριση των πόρων.

Ειδικότερα, προβλέπεται η προμήθεια δύο compact μονάδων βιολογικού καθαρισμού για την εξυπηρέτηση του Ίσαρη και της Καρύταινας, καθώς και η επέκταση του δικτύου αποχέτευσης στον Ίσαρη. Στόχος των παρεμβάσεων είναι η ολοκληρωμένη συλλογή και επεξεργασία των λυμάτων και η αναβάθμιση των περιβαλλοντικών υποδομών των δύο παραδοσιακών οικισμών.

Η δράση εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τη Μεγαλόπολη μέσω της ΟΧΕ, που περιλαμβάνει παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών και κλιματικών προκλήσεων, τη βελτίωση του οικιστικού περιβάλλοντος και τη δημιουργία σύγχρονων υποδομών.