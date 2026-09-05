Στη ΔΕΘ ο Βασιλόπουλος

Στη Θεσσαλονίκη μετέβη από χθες, ο δήμαρχος Καλαμάτας και πρόεδρος της ΠΕΔ Πελοποννήσου Θανάσης Βασιλόπουλος, στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Εκθεσης.

Ο κ. Βασιλόπουλος, μεταξύ άλλων, μετείχε χθες στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Θεσσαλονίκης. Υπενθυμίζεται ότι τον Νοέμβριο η Καλαμάτα θα φιλοξενήσει τις εργασίες της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης της ΚΕΔΕ, σε μία περίοδο έντονων και μεγάλων προκλήσεων για την Αυτοδιοίκηση.

Ο δήμαρχος Καλαμάτας και πρόεδρος της ΠΕΔ Πελοποννήσου, επίσης, μετείχε σε προγραμματισμένη εκδήλωση στην αίθουσα “Μανώλης Αναγνωστάκης” του Δημαρχείου Θεσσαλονίκης, με θέμα “Τοπικές Κοινωνίες, Βιώσιμη Ανάπτυξη”.

Σήμερα Σάββατο, μεταξύ άλλων, ο κ. Βασιλόπουλος θα παραστεί σε προγραμματισμένες εκδηλώσεις στους εκθεσιακούς χώρους της ΚΕΔΕ, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, υπουργείων, οργανισμών και φορέων.