Διεθνές πρόγραμμα με την συμμετοχή του Δήμου Καλαμάτας: Οι νέοι προτείνουν λύσεις για την κλιματική αλλαγή

Ο Δήμος Καλαμάτας συμμετέχει στο Youth Climate Action Fund του Bloomberg Philanthropies, μία διεθνή πρωτοβουλία που δίνει τη δυνατότητα σε νέους και νέες ηλικίας 15–24 ετών να αναπτύξουν και να υλοποιήσουν δικές τους προτάσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις πόλεις τους.

Οπως ανακοινώθηκε, ο Δήμος της μεσσηνιακής πρωτεύουσας συγκαταλέγεται στις 300 νέες πόλεις και δημοτικές αρχές από όλο τον κόσμο, που εντάσσονται στη διευρυμένη φάση του προγράμματος, αξιοποιώντας τη δυναμική και τις ιδέες της νέας γενιάς για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών και κλιματικών προκλήσεων σε τοπικό επίπεδο. Την ανάπτυξη της εν λόγω πρωτοβουλίας είχε ο αντιδήμαρχος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Κλιματικής Ουδετερότητας Βασίλης Παπαευσταθίου και η σύμβουλος Νεολαίας του Δήμου Αμέρισσα Γιαννούλη με την συνεργασία της Interalia.

Στο πλαίσιο αυτό απευθύνεται κάλεσμα σε όλους τους νέους και τις νέες του Δήμου Καλαμάτας να πρωτοστατήσουν στον σχεδιασμό τολμηρών, τοπικών λύσεων.

Οι νέοι και οι νέες ηλικίας 15–24 ετών μπορούν να ενημερωθούν για το πρόγραμμα, τους όρους συμμετοχής και τη διαδικασία υποβολής προτάσεων μέσω της ειδικής σελίδας του Δήμου: https://ycaf.kalamata.

ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ

Μέσω του Youth Climate Action Fund, ο Δήμος Καλαμάτας καλεί νέους και νέες ηλικίας 15 έως 24 ετών να καταθέσουν τις πιο καινοτόμες και τολμηρές ιδέες τους για δράσεις, που μπορούν να συμβάλουν στους περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους της πόλης.

Οι προτάσεις που θα επιλεγούν, θα λάβουν χρηματοδότηση ύψους 50.000 δολαρίων, καθώς και τεχνική υποστήριξη από το Bloomberg Philanthropies, ενώ ο Δήμος θα διαθέσει στελέχη και υπηρεσίες για την υποστήριξη των νέων σε όλα τα στάδια υλοποίησης των προτάσεών τους.

Οι δράσεις μπορούν να αφορούν, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία και αναβάθμιση δημόσιων χώρων, την ενίσχυση των πράσινων υποδομών, την προστασία από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, την πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της πόλης, καθώς και άλλες τοπικές περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες.

Οι νέοι δεν θα περιοριστούν στην κατάθεση μιας ιδέας. Θα έχουν τη δυνατότητα να αναλάβουν ενεργό ρόλο στον σχεδιασμό και την υλοποίησή της, σε συνεργασία με τον Δήμο Καλαμάτας.

Ο Δήμος που θα κινηθεί άμεσα για την αξιοποίηση της αρχικής χρηματοδότησης θα έχει επίσης τη δυνατότητα να λάβει επιπλέον χρηματοδότηση 50.000 δολαρίων, προκειμένου να υποστηρίξει περισσότερα έργα που προέρχονται από νέους και να διευρύνει τη συμμετοχή τους.

Ο Δήμος Καλαμάτας ενθαρρύνει τους νέους να συμμετάσχουν ενεργά και να προτείνουν ιδέες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της πόλης και μπορούν να έχουν ουσιαστικό και μετρήσιμο αντίκτυπο στην καθημερινότητα των κατοίκων.