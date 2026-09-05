Παράταση κατάστασης έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας στον Δήμο Πύλου – Νέστορος

Παράταση της κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας σε κοινότητες του Δήμου Πύλου – Νέστορος έως και τις 26 Φεβρουαρίου 2027, ενέκρινε με απόφασή του ο γ.γ. Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπαευσταθίου.

Πρόκειται για τις Κοινότητες Λαχανάδας, Φοινικούντας, Βασιλιτσίου, Χρυσοκελλαριάς, Φαλάνθης, Ακριτοχωρίου, Χαρακοποιού, Υάμειας και Καπλανίου.

Οπως επισημαίνεται, η παράταση εγκρίνεται “καθώς εξακολουθούν να ισχύουν οι λόγοι κήρυξης και το έργο της διαχείρισης των συνεπειών (πλημμύρες) που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις, θυελλώδεις άνεμοι) που εκδηλώθηκαν στις 5 Δεκεμβρίου 2025 στις ανωτέρω περιοχές, δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, λόγω των όσων αναφέρονται σε έγγραφο του Δήμου και σε ενημερωτική τεχνική έκθεση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Δόμησης και Ποιότητας Ζωής”.

Στην απόφαση του γ.γ. αναφέρεται ότι “μετά το πέρας του καθορισθέντος χρόνου, θα γίνει, δίχως νέο έγγραφο, άρση της παραπάνω κατάστασης έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας”.