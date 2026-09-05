Συνεδρίασε χθες το Συντονιστικό του Δήμου Καλαμάτας: Προετοιμασία για αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων

Με θέμα “Σχεδιασμός και δράσεις πολιτικής προστασίας για τη λήψη μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας προς αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εξαιτίας πλημμυρικών φαινομένων, ενόψει της χειμερινής περιόδου 2026 -2027” συνεδρίασε χθες Παρασκευή, το Τοπικό Επιχειρησιακό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (ΤΕΣΟΠΠ) του Δήμου Καλαμάτας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον Δήμο, κατά την συνεδρίαση που διεξήχθη στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου της πόλης, υπό την προεδρία του αρμοδίου αντιδημάρχου Αναστάσιου Σκοπετέα, υπήρξε από το Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου επικαιροποίηση στοιχείων και καταγραφή αναγκών απ’ όλους τους συμμετέχοντες φορείς της περιοχής ευθύνης του, στο πλαίσιο της πρόληψης και ετοιμότητας προς αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εξαιτίας πλημμυρικών φαινομένων, ενόψει της προσεχούς χειμερινής περιόδου.