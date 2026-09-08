Κλείνει ξανά ο χώρος στάθμευσης στο λιμάνι Καλαμάτας – Τι ζητούν οι επαγγελματίες

Είχε προηγηθεί, κατόπιν αιτήματος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας, επιπλέον δεκαήμερη παράταση της παραχώρησης, η οποία πλέον ολοκληρώνεται.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί έντονο προβληματισμό στους επαγγελματίες της παραλιακής ζώνης, καθώς αναμένεται να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο το ήδη δύσκολο ζήτημα της στάθμευσης στην περιοχή. Ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες, όταν η κίνηση αυξάνεται, η έλλειψη διαθέσιμων θέσεων εκτιμάται ότι θα οδηγήσει αρκετούς οδηγούς προς το κέντρο της πόλης ή ακόμη και στην επιλογή διαφορετικών προορισμών για την έξοδό τους.

Οι επαγγελματίες της περιοχής επισημαίνουν ότι θα πρέπει να αναζητηθεί άμεσα μια σταθερή και βιώσιμη λύση, ώστε ο συγκεκριμένος χώρος να μπορεί να παραμένει διαθέσιμος για στάθμευση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, από το πρωί μέχρι το βράδυ.

Παράλληλα, το γεγονός ότι ο χώρος -ορισμένες ημέρες- απαιτείται για την εξυπηρέτηση κρουαζιερόπλοιων ή για άλλες λειτουργικές ανάγκες του λιμανιού δύσκολα μπορεί, από μόνο του, να δικαιολογήσει τη συνολική παύση της χρήσης του ως χώρου στάθμευσης. Θα μπορούσε, επομένως, να εξεταστεί ένα πιο ευέλικτο μοντέλο λειτουργίας, με προσωρινό κλείσιμο μόνο τις ημέρες που αυτό είναι πραγματικά αναγκαίο.

Σε αυτή την κατεύθυνση, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλαμάτας και, κατ’ επέκταση ο Δήμος, καλούνται να ασκήσουν κάθε δυνατή πίεση και να επιδιώξουν μια μόνιμη συμφωνία που θα διασφαλίζει τη λειτουργία του χώρου για το μεγαλύτερο δυνατό διάστημα μέσα στον χρόνο.

Μια τέτοια λύση δεν αφορά μόνο τη διευκόλυνση των οδηγών, αλλά και την ουσιαστική στήριξη της επιχειρηματικότητας στην παραλιακή ζώνη. Οι επαγγελματίες της περιοχής καταβάλλουν σημαντικά ποσά σε φόρους, τέλη και λειτουργικές υποχρεώσεις, διατηρούν θέσεις εργασίας και επενδύουν στην περιοχή σε δωδεκάμηνη βάση. Η βιωσιμότητά τους, επομένως, δεν μπορεί να στηρίζεται αποκλειστικά στους αυξημένους τζίρους των θερινών μηνών.

Το ζητούμενο είναι να βρεθεί η «χρυσή φόρμουλα» που θα συνδυάζει τις ανάγκες λειτουργίας του λιμανιού με την καθημερινότητα της πόλης και των επιχειρήσεων της παραλιακής ζώνης, ώστε ένας τόσο σημαντικός χώρος να αξιοποιείται προς όφελος της τοπικής κοινωνίας για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος του έτους.

T.Αν.